Maradnak a télies útviszonyok, havazni is fog még Borsodban

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei diszpécserének tájékoztatása szerint, minden járművük folyamatosan dolgozik, ekézi és szórja az utakat.

© Fotó: Kozma István

– A kocsik gyakorlatilag csak szóróanyagért jönnek be délután óta a telephelyre, mindent megteszünk, hogy az utak jól járhatók maradjanak, viszont mivel a korábbi havazásokhoz képest most hidegebb van, a szóróanyag pedig csak mínusz nyolc fokig tudja hatását kifejteni elvétve előfordulhatnak fehérebb, hókásásabb szakaszok is – hangsúlyozta.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hajnalig kisebb-nagyobb megszakításokkal folytatódik a havazás, térségünkben öt centit meghaladó friss hó várható, de a hegyekben nagyobb hóréteg fog kialakulni.

© Fotó: Kozma István

Szerdán is erősen felhős időre van kilátás, a felhőzet csak átmenetileg szakadozhat fel. Csapadék is többfelé várható, térségünkben végig havazással kell számolni.

TÁ

