Már van, ahol elkezdték a fenyőfák kivágását

Az adventi időszak közeledtével egyre inkább aktuálissá válik a karácsonyfa kérdése. Kicsi legyen? Nagy? Luc, ezüst, esetleg valamely másik fajta? Hol vegyük meg, és legfőképp, milyen árra számíthatunk?

Ezek a kérdések a legtöbb ember fején végigfutnak majd az elkövetkezendő egy hónapban, mi pedig igyekezni fogunk segíteni a tökéletes választást. Az időszerűséget az is mutatja, hogy az ország legnagyobbnak számító termőterületein, Somogy és Zala megyében a napokban elindult a fenyőfák kivágása. Már Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is találkozhatunk néhány helyen potenciális karácsonyfákkal, azonban az igazi dömping beindulása még csak most várható. Vajon idén is a luc-, az ezüst-, illetve a dán Nordmann-fenyő lesznek a legnépszerűbb típusok?

Többet kell költenünk?

Bár a biztos árakra még várni kell, egyelőre úgy tűnik, hogy idén drágulásra számíthatunk a fenyőpiacon. Ennek okát az időjárásban kell keresnünk: a meleg és csapadékmentes viszonyokat az árak – és a pénztárcánk – sínylik meg.

Hogy tisztábban lássuk, milyen szezon vár ránk, az Északerdő Zrt. segítségét kértük. Válaszaik alapján készült útmutatásunkat hamarosan olvashatják az Észak-Magyarország hasábjain.

ÉM

