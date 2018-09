Már törleszti az adósságát

A negyvenhárom éves csatár a szlovákiai első ligában (az Extraliga alatti második vonalban) nevelkedett, szerepelt a Nagymihály és a Tőketerebes csapatában, majd hét szezont töltött el a Miskolci Jegesmedvéknél. A sárga-kékeknél 2001 és 2008 között száznégy találkozón hatvannyolc gólt szerzett és huszonkilenc asszisztot is jegyzett.

Kölcsön kenyér…

– Az történt, hogy megszólított Egri István, a DVTK Jegesmedvék klubvezetője, sőt a fiával, Egri Gergellyel, az országos szövetség sportigazgatójával is beszélgettem – elevenítette fel „leigazolásának” történetét a volt játékos.

– Szóval az ő fejükből pattant ki, hogy edzősködhetnék náluk az utánpótlásban. Felhívtak telefonon, átjöttem, találkoztunk, beszélgettünk, egymáshoz közelítettük az álláspontjainkat, majd megállapodtunk. A szerződésem érzelmében a legtöbbet az U14-esekkel leszek, de megyek a kicsikhez, a 7-10 évesekhez is. Egyelőre a szezon végéig csinálom, a folytatást pedig majd meglátjuk. A szlovák-magyar határon fekvő Jánokból járok naponta Miskolcra, Tornanádaskánál lépek be Magyarországra. Ebéd után ülök autóba, estig a népkerti jégcsarnokban vagyok, aztán indulok haza. A vezetés nem fáraszt, az utak jók az oda-vissza szűk kétszáz kilométeres utat két óra negyven perc alatt teljesítem. A megyeszékhelyen is maradhatnék, de nem engedem el a családom kezét, hiszen a gyerekeim igencsak nőnek, Roland fiam a tizennyolcadik, Vivien lányom pedig a tizennegyedik évében jár. Roli egyébként hokizott, de már abbahagyta, a tanulásra összpontosít.

Játszott vele

A Macik egykor nagy népszerűségnek örvendett tagja, szavait idézve, tanuló edző. Számára az a legfontosabb, hogy ismét a Jegesmedvékhez tartozik, a klubban töltött évei ugyanis mély nyomot hagytak benne.

– Fel sem vetődött bennem, hogy az invitálásra esetleg nemet mondjak – Sokat kaptam az én időmben még a sárga-kékektől, ezért most rajtam a sor, viszonozni akarom a szívességet a ­piros-fehéreknek, vagyis már a DVTK Jegesmedvéknek. Bizony eljátszottam a gondolattal, hogy miként teljesítenék a Tipsport Ligában akár szlovák, akár magyar színekben, de ez már nem adatik meg nekem. A korom miatt már nem mehetek a profik közé, a mandátumom már csak az amatőrök közé érvényes, ez az élet rendje. A szakmai tudásomat, a rutinomat azonban nem kérdőjelezi meg senki, ezért trénerként igenis szolgálhatom ezt a műfajt.

Időre van szükség

Béres Roland természetesen megnézte a Macik eddigi Tipsport Ligás fellépéseit – a miskolci jégcsarnokban is mindig láttuk –, ezért kézenfekvő volt: kikértük a véleményét az eddig látottakról.

– Ahhoz kétség sem férhet, hogy a szlovák extravonal erősebb, mint a magyar élvonal, de ezzel talán mindenki tisztában volt – folytatta a hajdani jégkorongozó. – A két magyar csapat a korábbitól teljesen más mezőnybe került, valljuk be az igazat: nagyot ugrott. Az akklimatizálódáshoz idő kell, közben pedig jön majd néhány vereség. Majd meglátjuk, hogy a mezőny többi tagja ellen hogyan teljesít a miskolci gárda és hány pont jut majd a tarsolyába. A szlovák légkört meg kell szokni, a szakmai tanulságokat le kell vonni, ehhez pedig időre és sok-sok munkára van szükség. Most az látszik a legcélravezetőbbnek, hogy a DVTK csapata konkurensévé váljon néhány felvidéki alakulatnak, közben pedig tanuljon. A fiúkról eddig – a néhány vereség ellenére – otthon sem hallottam rosszat. Jól mutatnak a jégen, akarnak, hajtanak, és szorgoskodjanak ezután is. Aztán fejlődni fognak fizikálisan, technikailag és taktikailag, hiszen emlékezzenek csak arra, hogy hol tartottak a hetvenes-nyolcvanas években és hol járnak most…

Kolodzey Tamás

Így látja a szakmai igazgató

„Mint játékost jól ismertük, viszont edzőkollégaként most illeszkedik be a társadalmunkba – mondta Bíró Ignác, a Macik szakmai igazgatója. – Gyakorlatilag kezdő a pályán, de a múltja dicső, és az emberi kvalitásai is kiválóak, hiszem, hogy hasznossá válik a klub számára. Mindenkivel jó kapcsolatot ápol és egy év múlva reméljük, hogy sikeresen lesz túl pályafutása első jeges szezonján. Sokat várunk tőle, mert játékosként itt ikon volt, szeretnénk, ha edzőként is azzá válna.”

