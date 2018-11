Már tizenkét családtagja van a Diósgyőri VTK-nak

Csütörtök reggel a diósgyőri stadionban tartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy újabb sportággal bővült a diósgyőriek eddig is népes családja: a muaythai – vagy közismertebb nevén a thaibox – lett a legújabb szakosztályuk.

Erősítenek

Megtudtuk, hogy a klub filozófiája szerint minél több fiatalt akarnak bekapcsolni, és az újabb különítménnyel erősítik nemzetközi jelenlétüket, tekintettel arra, hogy ez a műfaj – tucatnyi sportággal egyetemben – a nyári olimpiai műsor egyik várományosa. A most született „kistestvér” számára infrastrukturális és egészségügyi hátteret biztosítanak, valamint a műfaj népszerűsítéséhez is hozzájárulnak. A DVTK-nak egyébként korábban is volt már kapcsolata a Vita Gym Muaythai Klubbal, melynek legeredményesebb tagja élvezte támogatásukat.

A célba ért különítmény előtt most új távlatok nyílnak meg: professzionális tevékenységük mellett nem csupán a régió, hanem az ország legnagyobb utánpótlás bázisát kívánják kiépíteni. A Győri kapuban lévő edzőtermükbe várják azokat a fiatalokat, akik érdeklődnek a küzdősport és a változatos mozgásforma iránt. A DVTK-Vita Gym Muaythai Klub felvállalja a thaibox további elterjesztését, tömegesítését és büszke arra, hogy tevékenységét a piros-fehérek égisze alatt végezheti.

Nem állnak meg

A DVTK-nak immáron (az Egerben működő kézilabdázókkal együtt) tizenkét szakosztálya (egysége) van: labdarúgás (női-férfi), jégkorong (női-férfi), kézilabda (férfi), kosárlabda (női), röplabda (női), asztalitenisz, birkózás, cselgáncs, e-sport, muaythai, gyorskorcsolya, sakk. Versenyzőik száma meghaladja a kétezret és kérdésünkre válaszolva megtudtuk: nem állnak meg, jelenleg is folytatnak tárgyalásokat (azt nem árulták el, hogy kivel, vagy kikkel), így elképzelhető, hogy hamarosan újabb sportág csatlakozik a klubhoz.

Amint az ismert, a DVTK az 1992-es szétesés előtt számtalan szakosztályt működtetett, majd 2010-et követően, amikor az Arago Zrt. vállalt szerepet a labdarúgó csapatnál, folyamatos építkezés kezdődött, évről-évre újabb sportágakat „csatoltak” a szervezethez. Lapunk információi szerint az, hogy a DVTK ilyen multifunkcionális klubbá nőtte ki magát, azzal is járhat, hogy több száz millió forintos központi állami támogatásban részesülhet, akár csak a nagy fővárosi egyesületek.

ÉM-KT

Ők beszéltek

Dr. Balogh Sándor, a DVTK marketing és kommunikációs igazgatója, Jászka Krisztián, a DVTK-Vita Gym Muaythai Klub vezetője, a Magyar Muaythai Szövetség elnökségi tagja, regionális vezető, a szövetségi kapitány helyettese, Fábián Kristóf, a Vita Gym Muaythai Klub társalapítója, Spéth Norbert, Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes versenyző.

