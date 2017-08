Ami korábban még csak elképzelés volt, az – ha kézzelfogható valóság a közeljövőben nem is – hamarosan kész terv lehet. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. ugyanis július 29-én kiírta a pályázatot a Szár-hegy és Várhegy közé álmodott függőhíd tervezésére.

Komplett tervezés

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a függőhíd ötlete nem új keletű, két évvel ezelőtt már felvetődött ugyanez a terv, de csak most adták be a pályázatot a Tokaj kiemelt turisztikai térség hazai finanszírozású fejlesztései közé a Zemplén Kalandpark legújabb látványosságaként. Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere márciusban úgy nyilatkozott lapunknak, számításaik szerint a függőhíd megépítése önmagában évente akár egymillió plusz látogatót is jelenthet a városnak.

A pályázati kiírás szerint a feladat a Szár-hegy és Várhegy közötti kötélhíd tervének, valamint a hozzá kapcsolódó vízellátási, távközlési, elektromos tervezési, geodéziai, talajmechanikai, vízépítési, építészeti és tenderterv elkészítése. Emellett a projekthez tartozik részben meglévő nyomvonalak megerősítésével, részben új nyomvonal kiépítésével mintegy hat kilométernyi út építése is. Így a pályázóknak vállalniuk kell ennek a megtervezését, ahogy a kapcsolódó szakági tervek elkészítését és ezek engedélyeztetését is.

A függőhíd tervezett hossza 700 méter, míg a szélessége 1,2 méter. A hídon pedig négy helyen kétoldali 60-60 centiméteres kiszélesedéssel kiálló helyeket kell tervezni. Ezeken a helyeken meg kell vizsgálni átlátszó járófelület kialakításának lehetőségét, amely az alatta elterülő táj látványát feltárja, például üveg járófelülettel. Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje augusztus 31., 11 óra, amely után azonnal tendert bontanak.

ÉM-HI

