„Már sokszor hallottam azt, hogy meg fog gyógyulni” – Majka szkeptikus az elvonóra ment Curtisszel kapcsolatban

Curtis elvileg megkezdte hathetes elvonóját, melyet hétfőn jelentett be közösségi oldalán. Egyben elismerte, hogy korábbi zenésztársának mindig is igaza volt függőségével kapcsolatban, Majka pedig rögtön reagált is a posztra és kifejezte támogatását. Nos, az akciót immár rengeteg híresség viseli a szívén, de a rapper-műsorvezető akkor lesz igazán nyugodt, ha valódi eredményeket lát.

„Már sokszor hallottam azt, hogy meg fog gyógyulni. Ha most tényleg elindult azon az úton, én rettenetesen örülök. Azt gondolom, hogy egy embert a tettei minősítik, mondani mindent lehet. Viszont én szeretném a legjobban, mert nekem az életben nem lesz olyan partnerem a színpadon, mint az Attila volt. De nem a zenekar és nem a barátságunk miatt kell kilábalnia ebből, neki ki kell jönnie ebből önmaga miatt, hogy rendbe jöjjön az élete és észrevegye, hogy az a sok barom, aki körülveszi és oltogatja, azok mennyire károsak rá„ – nyilatkozta Majka a Mokkában, majd arra is kitért, hogy a korábbi híresztelésekkel ellentétben ő nem szakította meg a kapcsolatot ex-fellépőtársával és barátjával.”

„Én Attilával egyfolytában tartottam a kapcsolatot. Az, hogy a média ebből mit mutatott, meg hogy ő miket írt ki a Facebookra, azt sok minden másnak betudtam.”

Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu

