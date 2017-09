Már nemcsak érdekes, de sikk is lett a CineFest

A hétvégén is rengeteg látogatót vonzott Miskolc belvárosába és a Művészetek Házához a Jameson CineFest 14. Miskolci Nemzetközi Film­fesztivál. A több mint egyhetes rendezvény a világ filmművészetének legfrissebb és legszínvonalasabb kínálatát hozza Miskolcra. A szervezők célja az, hogy olyan filmeket lásson a közönség, amelyek a jelenlegi irányzatokat, a fiatal rendezőgeneráció legújabb kísérleteit mutatják be.

Rengeteg külföldi, fiatal van itt, megtelnek az utcák.” Csabai Zsuzsanna

Vörös szőnyegen

A szombat este is holly­woodi hangulatban telt, vörös szőnyegen sétáltak a vendégek és az alkotók, sokan ültek a rendezvényre kiépített teraszon egy-egy ital mellett átbeszélve a filmeket, vagy gyülekeztek a színpad előtt a koncertekre várva.

– Mi elsősorban a filmek miatt érkeztünk. Kiülős helyek, koncertek máshol, máskor is élvezhetőek, de itt olyan filmekkel találkozhat az ember, amit másként akár nem is tudna megnézni – mondja Fóti Dávid, aki a párjával érkezett Komárnóból az egyik vetítésre. Hozzátette, a premieres, premier előtti vetítések vagy a művészfilmek nagyon vonzóak, amellett, hogy ingyenes a rendezvény. Nem először van itt, de idén első alkalommal maga is segített ösztöndíjas és helyi film készítésében.

Hogy mennyire társadalmi és multikulturális esemény a CineFest, mi sem jelzi jobban, mint hogy a vörös szőnyegen Raymond Lardellierrel, a miskolci Alliance Francaise igazgatójával futunk össze, aki éppen a Trauner Sándort, azaz Alexandre Traunert bemutató portréfilm alkotóit gardírozta. A filmesektől megtudjuk: amikor Miskolcra készültek, Raymonddal vették fel a kapcsolatot, tőle kértek segítséget. A legelső Cine­Festen már voltak Miskol­con éppen azért, mert akkor volt egy előadás Alexandre Trauner­ről, és akkor dőlt el, hogy elkészítik a filmet, amelyet most nagy sikerrel kísérve be is mutattak.

– A koncertek, a teraszok és a filmek itt egy csomagban vannak jelen, ami láthatóan rengeteg embert megmozgat már évek óta. De nekem a vetítések elsősorban a vonzóak, mivel imádom a művészfilmeket – magyarázza Csabai Zsuzsanna Virág. Hozzátéve: igyekszik minél több filmet megnézni, amíg itthon van, és, ha az ideje engedi, egy-két koncertet is meghallgat. Budapestről minden évben haza­látogat a CineFestre.

– Abszolút sikk eljönni a fesztiválra és megnézni egy filmet, mint a világ más nagy filmes fesztiváljánál. Jó látni, hogy rengeteg külföldi és fiatal van itt, és hogy megtelnek az utcák Miskolcon – mondja.

– Horváth Imre –

A hétfői programból

Filmajánlat

15.00: Uránia terem, Brigsby mackó, amerikai film. Rendező: Dave McCary.

16.00: Pressburger terem, A preparátor, iráni film. Rendezte: Kazem Mollaie.

16.00: Zukor terem, The Beatles: a hét nyolc napja.

Egyéb programok

15.30: Béke terem, Ökumenikus kerekasztal.

