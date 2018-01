Már nem fizetős a parkoló, mi lesz vele?

Ugyanakkor az is kérdéses, hogy meddig marad egyáltalán parkoló a terület. Kedden már hiába keresték a parkolóautomatát azok, akik megálltak. A parkolótáblát is letakarták. Délutánra híre is ment az ingyen belvárosi parkolási lehetőségnek, így tömve volt.

Fotó: Kozma István © Fotó: Kozma István

Szerda dél­előtt a parkolóautomata helyét is eltüntették, miután feltörték a betont és a helyét lemurvázták, illetve eltávolították a táblákat, köztük azokat is, amelyek egy közeli cég autóinak biztosítottak helyet. Új tábla került ki viszont a Dayka utca felé eső járdához, ugyanis az úttest szélén lévő parkolóhelyek maradtak a fizetős rendszerben.

Fotó: Kozma István © Fotó: Kozma István

A Kis-Hunyad utca felőli behajtást kordonokkal zárták el, amelyen egy darabig „Termelői napra fenntartott terület” felirat lógott, de ezt később leszakították, vélhetően csak rajta maradt. Úgy tudjuk, ezt a területet korábban értékesítette az önkormányzat, és visszabérelte a parkoló üzemeltetéséhez. Természetesen érdeklődtünk a városházán, mi lesz a parkolóval, de lapzártánkig nem érkezett válasz.

– ÉM –

