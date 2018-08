Már nem először javítják a Hámori-tó melletti útszakaszt

Az arra közlekedők nagy bosszúságára, hiszen a kétsávos út amúgy is keskeny, nehezen fér el egymás mellett egy busz és egy nagyobb gépkocsi, főleg, ha még kerékpárosok és gyalogosok is az úton haladnak.

Újra és újra

A partoldalsuvadás azonban újra és újra feladatot ad a közútkezelőnek. Tavasszal ismét le kellett zárni egy-egy sávot, itt jelenleg is váltakozva halad a forgalom. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője, Pécsi Norbert Sándor úgy tájékoztatta lapunkat: a kezdődő rézsűcsúszásokkal érintett útszakaszok helyreállítását végezzük el külső vállalkozó bevonásával, a további állapotromlás megakadályozása érdekében. Ennek során a rossz minőségű altalaj 30 centiméter mélységben történő eltávolítása, mechanikai stabilizáció építése, valamint két rétegben, összesen tíz centiméter meleg aszfalt visszaépítése történik. Legfőbb célunk, hogy a burkolaton keletkező csapadékvizek pályaszerkezetbe való beszivárgását megakadályozzuk, így a talajcserével nem érintett sáv repedéskiöntése is szerepel az elvégzendő feladatok között. A legkritikusabb szakaszokon a továbbiakban támfal építését is tervezzük, hogy biztosítsuk az útszakasz hosszú távú stabilitását, azonban a területhatárok tisztázása, valamint a terveztetési és engedélyeztetési fázisok miatt ez a jelenlegi megoldásnál jóval idő- és költségigényesebb folyamat.

A nemrég indult beruházás teljes költsége 26 millió forint. A vállalkozó a szükséges munkák elvégzésével ütemterv szerint halad, így az útszakaszok műszaki átadása és a forgalomkorlátozások megszüntetése a tervek szerint augusztus végéig történik meg – jelezte az osztályvezető.

ÉM-HE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA