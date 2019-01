Már most tervezik a következőt Miskolcon

Nem véletlenül lett Európa legszebb adventi villamosa a miskolci, immár másodszor. Összehangolt csapatmunka áll a nagy népszerűségnek örvendő ünnepi jármű sikere mögött. Az ötletgazda Vaskó Tiborné, az MVK Zrt. operatív igazgatója, de a munkából kiveszik a részüket a villamosforgalmi osztály és a kereskedelmi osztály munkatársai, a kárpitosok, a festők, a fényezők, valamint az elektronikusok.

– Az adventi villamos ötlete onnan jött, hogy 2012 előtt Budapesten már működött a fényvillamos az adventi időszakban, ami nagyon tetszett nekem – idézi fel a kezdeteket Vaskó Tiborné, aki akkor az MVK-nál kereskedelmi osztályvezető volt. – Mi is szerettünk volna valami hasonlót alkotni. De nem lemásolni a fővárosi villamost, hanem valami mást létrehozni. Így már az első szerelvényünk nemcsak külső, de belső díszítést is kapott, azért hogy a járművön utazók is élményben részesüljenek. Az ötlet tehát tulajdonképpen tőlem ered, mindig álmodok valami nagyot, a munkatársaim pedig, akik nagyon lelkes csapatot alkotnak, megvalósítják azokat. Az első években kicsit duzzogtak, hogy „á, azt úgysem lehet megoldani”, de amikor azt javasoltam, hogy legyen kandalló a villamoson, már túl voltak azon, hogy „őrült a főnökünk”, és hozzátették, hogy a kandalló mellett legyen kanapé is.

Az igazgatótól megtudtuk, a kereskedelmi osztály munkatársai a tervezésben és az előkészületi munkálatokban vesznek részt, a többi kolléga pedig a megvalósításban. A legutóbbi villamos tervezésének kezdetén annyi volt biztos, hogy hideg fények dominálnak majd a jégpalota-dizájn miatt.

Újdonság

– De újdonságot is szerettem volna belevinni, mégpedig 3D-s hatást elérni. Olyan gyártót azonban nem találtunk, aki 3D-s fóliát gyártott volna. Akkor jött az a gondolat, hogy próbáljuk meg magunk kitalálni, milyen módon érhető el a 3D-s hatás. Hosszú ötletelés után a kollégákkal beültünk a kocsiba, és kimentünk a dekor boltba. Ott lepakoltuk a földre a különböző dekorációs elemeket. Nézegettük, hogy nézne ki az ajtó, az ablak. És itt jött az újabb ötlet, hogy legyen rejtett világítás, kékes festés. A festést külsős cégtől is megrendelhettük volna, de kreatív kollégáink bevállalták ezt is. Nagyon szép lett – sorolja a kulisszatitkokat Vaskó Tiborné.

Hozzáteszi: tervezéskor arra is kell figyelni, hogy a villamos formája, ablakai, ajtajai adottak, tehát mindig valami olyasmit kell kitalálni, ami illik ehhez. Ugyanakkor arra is ügyelni kell, hogy ne legyen giccses, de mégis tetszetős. Mindezt megelőzően a végleges terv elkészülte után meg kell szerezni a szükséges hatósági engedélyeket is. A dekorációt úgy kell kialakítani, hogy még egy hirtelen fékezés során se okozzon sérülést az utasoknak, de a külső átalakításoknál is figyelembe kell venni a közlekedésbiztonsági szempontokat. A felhasznált elemekről, anyagokról is be kell szerezni az előírt minősítéseket.

Meleg fények

És bizony a 2019-es adventi villamossal kapcsolatos ötletelések már most elkezdődtek.

– Amikor januárban begurul az ünnepi szerelvény a remízbe, már azon gondolkodunk, hogyan tudjuk majd felülmúlni az előző évit. Mert a miskolci adventi villamos védjegye, hogy minden évben más külső és belső dekorációt kap. Július környékén azonban már elkezdjük egymást piszkálni, hogy most már tényleg el kellene dönteni, milyen legyen. Még titok a legújabb elképzelés, csak annyit árulhatok el, hogy valószínű a meleg fények dominálnak majd, és szeretnénk harmadszorra is elnyerni az Európa legszebb adventi villamosa címet – fogalmazott az igazgató.

Hegyi Erika

Még az utolsó nap is

Megtudtuk, az ünnepi szerelvényre hatalmas az érdeklődés minden évben. A négy hét alatt megugrik a jegyvásárlások száma. Nagy meglepetés volt, amikor a villamos utolsó napján is olyan sokan voltak rajta, hogy Vaskó Tiborné úgy tudott interjút adni az egyik televízió stábjának, hogy a lépcsőn álltak.

A szíveket nemcsak a látvány, de a zene is melengeti. Főleg akkor, amikor advent négy vasárnapján Miskolc tehetségei élőben énekelnek a villamoson. Ilyenkor néhány utasnak még a könnye is kicsordul.

