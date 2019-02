Már másodszor díjazták a sárospataki művelődési házat

Budapesten, A magyar kultúra napja alkalmából tartott központi ünnepségen, a Hagyományok Házában kapta meg a Minősített Közművelődési Intézmény címre jogosító tanúsítványt a sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára, a díjat Csatlósné Komáromi Katalin igazgató asszony vette át Fekete Pétertől, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkárától.

Ez a díj üzenet a szakmának és üzenet a közönségnek egyaránt.” Csatlósné Komáromi Katalin

Erőteljes értékek

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a rendezvényen arról beszélt, hogy a kulturális életben napi szinten tevékenykedő szakemberek keresztény európai és természetesen erőteljes magyar kulturális értéket képviselnek munkájukkal. A legfontosabb, hogy az értékeket átadják az intézményekben dolgozók és gazdagítsák a Kárpát-medencében élő magyarság szellemiségét, közösségét.

Idén 14 intézmény érdemelte ki a Minősített Közművelődési Intézmény Címet, amelyet az ünnepségen Fekete Péter, Krucsainé Herter Anikó helyettes államtitkár és Fülöp Péter, az államtitkári kabinet főtanácsadója adott át.

Üzenet a díj

– A Művelődés Háza és Könyvtára már második alkalommal érdemelte ki a Minősített Közművelődési Intézmény címet – mondta a díj átvételét követően Csatlósné Komáromi Katalin. – A három évre elnyert minősítés üzenet a szakmának és üzenet a közönségnek is. Szakmai, mert a Ház egészének működését vizsgálta a pályázati rendszer, beleértve a szervezettséget az elégedettségmérést és a jó gyakorlatokat. Szól a nagyközönségnek is, hiszen a látogatók számára egy fontos jelzés, hogy egy komoly – alapjaiban Európai Uniós modellre építő – minősítésnek már második alkalommal tudott megfelelni az intézmény, ezzel is jelezve, hogy a Ház által kínált lehetőségek a külső szakemberek által is nagyra értékeltek.

Az eseményen a magyar kultúra ápolását, a közösségépítést és a nemzeti identitás megőrzését elismerő díjakat, köztük Böjte Csabának Pro Cultura Hungarica díjat adtak át.

ÉM-PV

