Már másfél éve annak, hogy új Mercedes szalon nyílt Miskolcon

A Mercedes ma már nemcsak egy szép, de elérhetetlen álom

Sokan gondolnak a Mercedesre úgy, mint egy szép, de elérhetetlen álomra, éppen ezért kellemes meglepetés, hogy ez az álom napjainkra Magyarországon is könnyen elérhető. Ennek egyszerű magyarázata, hogy az elmúlt években hazánkban is számos új lehetőség nyílt arra, hogy valaki egy Mercedes tulajdonosa legyen. Egyre szélesebb a márka által kínált paletta, amelyben mindenki megtalálhatja az igényeinek és a pénztárcájának megfelelő modellt, és a finanszírozás is rugalmasabb, hisz számtalan konstrukció közül választhatnak az ügyfelek. Különös színt ad a Mercedes magyarországi sikertörténetének, hogy amióta megkezdte a működését Kecskeméten a gyár, azóta a Mercedesre is egyre többen tekintenek úgy, hogy a Mercedes az „Új mi autónk”.

Az új miskolci Mercedes szalon ügyfelei a legelégedettebbek

A márka és az új kereskedés népszerűségét mi sem bizonyítja jobban annál, hogy a Mercedes hazai importőrétől március elején Ügyfél-elégedettségi díjat vehetett át a legújabb miskolci szalon lelkes Csapata, ami azt jelenti, hogy hazánkban 2017-ben a miskolci Mercedes szalon ügyfelei bizonyultak a legelégedettebbnek. Nem is csoda, hisz a cég üzleti filozófiájának alapköve, az ügyfél elégedettsége előrébbvaló a profitnál. A Miskolci szalon az az autókereskedés akar lenni, ahová jó újra és újra visszatérni. Ezt a célt szolgálja az otthonos, családias légkör, a személyre szabott szolgáltatások, a szélesedő termékpalettán fellelhető elérhető áru újabb és újabb modellek, valamint a kifejezetten rugalmas finanszírozás, valamint a remek bérleti lehetőségek.

Prémium minőségű használt és új Mercedesek álom árakon

A szalon 2018-ra is figyelemreméltó, egyedi ajánlatokkal köszön be, mint például a használt autó kategóriában eladásra kínált kecskeméti gyári dolgozói autók valamint gyári vezetők által átlag 6-7 hónapig használt, kevés futott kilométerrel, jó felszereltséggel rendelkező, „A” és „B”- osztályú, CLA, GLA típusú személygépjárművei, melyek nagyszerű áron, már 7.490.000 Ft-tól elérhetők. A vásárlást megkönnyítendő a gépjárművek nyílt végű pénzügyi lízing konstrukcióban 4.99 % kamattal vagy akár tartós bérletre is elvihetők, és igény szerint lehetőség van az Áfa visszaigénylésére is. A kedvező finanszírozási ajánlatok azonban nemcsak a használt, de az új autókra is érvényesek. Alacsony, már akár 4,99 %-os kamatra, hosszú vagy rövidtávra, sokféle konstrukcióban igénybe vehetőek a Mercedes Szalon által kínált lízing, hitel vagy tartós bérlet-finanszírozási lehetőségek.

Az új Mercedes pick-up számára nem létezik rossz útviszony

Újdonság a szalon termékpalettáján, hogy megérkezett a prémium kategóriában egyedülálló Mercedes-Benz pick-up, az X-osztály, mely nem bárhol is tűnjön föl, lehetetlen, hogy ne vonja magára a figyelmet. Az új Mercedes terepjáró a márkától már megszokottan egyedi, látványosan elegáns és egyben trendi formatervvel hódít, de legalább ilyen egyedülállóan újszerűek és megkapóak műszaki megoldásai is. Az új Mercedes pick-up számára nem létezik olyan útviszony, ahol ne a stabilitás, a kényelem és a biztonság lenne az alap. Rakfelülete olyan tágas, hogy akár 1000 kg terhet is képes elvinni, de nem okoz számára nehézséget egy 3,5 tonnás utánfutó elvontatása sem.

Új modellhez új, prémium minőségű finanszírozás

A lebilincselő küllem és meggyőző teljesítmény keltette vonzerőt tovább fokozza az X- osztályhoz kapcsolódó különösen kedvező vásárlási könnyítés, mely hasonlóan a legtöbb új, Magyarországon vásárolt Mercedes-Benz kis haszongépjármű finanszírozási kondíciókhoz, egy egyedülálló, 36-60 hónapos futamidő esetén mindössze 3,49% os kamatozású lízingkonstrukciót* tesz lehetővé. Vásárlás előtt minden esetben érdemes kérni a Mercedes-Benz Financial Services finanszírozási ajánlatát, annak érdekében, hogy az igényekhez legjobban illő pénzügyi konstrukciót kiválasztásában nélkülözhetetlen személyre szabott segítséget meg tudják adni a szalon szakemberei.

Ahogy az ügyfél szeretné! Egyedi autó egyéni igények szerint

Bővebb információért érdemes ellátogatni a szalon weboldalára https://mbmauto.hu/, ahol megtekinthetőek a készleten lévő új és használt személygépjárművek. Ám, ha a fotók alapján mégsem alakult ki a tökéletes elképzelés, a legjobb megoldás személyesen felkeresni a Szirmabesenyő, Miskolci út 12. szám alatt található kereskedést, ahol a szakképzett tanácsadók bármely modellből összeállítják az ügyfél egyéni igényei és elképzelései szerint paraméterezett egyedi felszereltségű autót.

MBM Auto Kft.

Felhatalmazott Mercedes-Benz értékesítés és szerviz

Miskolc, 26-os út kivezető

Pontos cím navigációba: 48.138582 20.778603

Levelezési cím: 3711 Szirmabesenyő, Miskolci út 12.

Telefon: +36 46 900 500

Mobil: +36 30 333 8510, +36 30 362 0585

Web: https://mbmauto.hu/

Email: info@mbmauto.hu

