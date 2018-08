Már látja a fényt a hosszú alagút végén

Ismét meglátogattuk Abaújkérben Jaskó Mariannáékat. Az asszony úgy fogalmazott, most már látja az alagút végén a fényt.

Köszönik a segítséget

Többször is írtunk családjáról, mert rendkívül szegény körülmények között élnek, ráadásul két évvel ezelőtt tűz ütött ki a házukban. A tűz okozta károkat még a mai napig sem tudták teljesen helyrehozni. De Marianna ezúttal büszkén mutatta a kisszobát, ami eddig lakhatatlan volt. Tokajból kaptak ablakot, amit beépítettek. Gipszkartonból készítették az álmennyezetet, a falat pedig lefestették. Igaz, az ajtón még látszanak a tűz koromnyomai, fölötte vakolatlan tégla csúfoskodik, de hamarosan ezt is rendbe hozzák. Arra vár, hogy a férje hazajöjjön, aki most a munkája miatt egy egész hétig távol van családjától. Marianna úgy fogalmaz, hogy „hetel”. Azonban, ha itthon lesz, folytathatják a lakás felújítását. A szobába már be is költözött nagy fia, János. A jövő tervei között pedig a fürdőszoba rendbetétele szerepel. Sajnos, a vízzel gondok vannak, mert jelentős vízdíjtartozásuk miatt csak minimális mennyiséget tudnak vételezni. Marianna reménykedik, erre a problémára is találnak megoldást. Részletekben megpróbálja kiegyenlíteni a számlát. Hozzáteszi: mindenképpen írjuk meg, nagyon köszöni minden segítőjének a sok támogatást, mert anélkül nem tudtak volna kikeveredni reménytelen helyzetükből. Kaptak sok-sok ruhát, bútorokat, konyhai eszközöket, szőnyegeket, függönyöket, háztartási gépeket, sőt egy kályhát és gáztűzhelyet is. Volt, aki a fuvarozásban segített nekik, egykori osztálytársa pedig bejárati ajtókat adott a családnak.

ÉM-HE

„Köszönöm mindenkinek!” Abaújkér - Az édesanya nagyon reménykedik, hogy gyermekeik velük ­maradhatnak. Marianna már vár bennünket, hiszen megbeszéltük, hogy jövünk. Meg sem várja, hogy kérdezzünk valamit, szinte folynak belőle a hálás szavak: Az adományoknak köszönhetően sokat javultak a ­körülményeink." Jaskó Marianna... Tovább a cikkhez

„Imádom a gyerekeimet, értük élek!” Abaújkér - Marianna nincs könnyű helyzetben, attól fél, hogy elveszik tőle a gyermekeit. Amikor Jaskó Mariannát felhívtuk telefonon, azt mondta, Abaújszántó felől a középső szocpolos ház az övék. Kérte, mindenképpen látogassunk el hozzájuk, mert nagy bajban vannak. El akarják tőlük venni a 4 gyer... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA