Már készülnek a kistelepülések a kötelező bölcsődei ellátásra

Január 1-től már él az a törvény, amely szerint nemcsak a tízezernél több lakost számláló városoknak kell bölcsődét üzemeltetniük, de 2018 végéig minden olyan településen létre kell hozni napközbeni ellátást biztosító intézményt, ahol legalább öt, három éven aluli gyermek családja igényt tart a bölcsődei szolgáltatásra, vagy a településen negyvennél több, három évnél fiatalabb kisgyermek él.

Az óvoda épületét bővítjük, és itt kap helyet a bölcsőde. Nagy Lajos

Most igen, és később?

Kormányzati célkitűzés, hogy 2018-ig a kisgyermekek nappali ellátását biztosító intézményekben 17 ezerrel növeljék a férőhelyek számát. A törvénytervezet 2015 októberében látott napvilágot, és vegyes fogadtatásra talált. Lapunk akkori megkeresésére Szemán Károly, Léh polgármestere azt mondta, ugyan folyamatosan 20–25 három év alatti gyerek van a településen, de nem merült fel igény bölcsődére a szülők részéről. Ha mégis így lenne, meg tudják oldani az ellátási forma bevezetését.

Kiskinizsen viszont alig két-három bölcsődés korú gyerek van egy évben, Orosz Miklósné polgármester pedig azt vetette fel, hogy mi történik, ha öt gyerek miatt el kell indítani a bölcsődét, majd néhány év után mégsem lesz, aki igénybe vegye.

Pályáznak, építenek

Az érintettek mostanra felkészültek a bölcsőde indítására, legalábbis ezt tapasztaltuk a megkeresett településeken. Bükkaranyoson például TOP-os pályázatot nyújtottak be egy 12 férőhelyes intézmény indítására, melynek januárban eredményhirdetése is várható.

– Örömmel mondhatjuk el, hogy növekedett a gyermekszületések száma, a korábbi évi 13–14 helyett már 18–20 újszülöttje van Bükkaranyosnak, így megvan az igény egy, a tervezettnek megfelelő méretű bölcsődére. Ötvenmillió forintos pályázatot nyújtottunk be, a tervek szerint az óvoda épületét bővítjük, és itt kap helyet a bölcsőde – mondta el Nagy Lajos polgármester.

A pályázati támogatás nélkül viszont gondban lennének, önerőből csak átmeneti megoldással tudna a település megfelelni a törvényi előírásnak.

Szakemberekkel viszont nem lesz gond, egy, Nyékládháza gesztorálása és 17 település összefogásával közösen elnyert foglalkoztatásipaktum-pályázatnak köszönhetően ugyanis beiskolázni és foglalkoztatni is tudnak új munkatársakat. Szintén van megfelelő gyereklétszám Szendrőládon, így már tavaly eltervezték, hogy a szociális központ és mosoda mellett bölcsődét is építenének a településen. Horváth Szilveszter polgármester bízik benne, hogy 2017-ben megvalósulhatnak a beruházások, és ezzel a bölcsődei ellátási kötelezettségének is eleget tud tenni a település.

Megszűnő és újabb intézmények

A bölcsődei fejlesztésekkel párhuzamosan megszűnt a törvény szerint a családi gyermekfelügyeleti forma, a családi napközik pedig csak három év alatti gyerekeket fogadhatnak. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának érvelése szerint ugyanis hároméves kortól kötelező az óvoda, a diákoknak pedig kötelező a délutáni iskolai foglalkozásokon való részvétel, így nem tudják ezt az ellátási formát igénybe venni. Az egységes óvoda-bölcsődék 2017 szeptemberétől nem működhetnek tovább. A megszűnő intézmények helyett három új intézménytípus jön létre, a mini, a munkahelyi, illetve a családi bölcsőde.

– Horváth Imre –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA