Már készül ünnepi magazinunk olvasóink karácsonyi receptjeiből

„Egyre bátrabbak a háziasszonyok”, összegez Vécsey Renáta, a Dűlő étterem vezetője, amikor az ünnepi magazinunkba bekerülő receptekről kérdezzük. A miskolci Népkert közelében levő Dűlő készítette el ugyanis az ételeket, látványosak lettek. „Bátrabbak, hiszen mertek különleges alapanyagokhoz nyúlni, a hagyományosat újragondolni, továbbértelmezni, mint ahogy a kézműves, a fine dining éttermekre is jellemző.”

Az étteremvezető példákat is említ. Erre utal, hogy nem szerepel a hagyományos krumpli, rizsköret a kiválasztott receptekben. Van helyette püré, zöldségek, sőt, gyümölcs is, abból is az egzotikusabb. Renáta kiemeli a gránátalmát, amit kacsa­mellhez párosított az egyik pályázó, ezzel is különlegessé, ünnepivé varázsolva az ételt.

Nincs mákos, de…

Kérdeztük a desszertekről is.

„Meglepő, hogy nincs köztük mákos ízesítésű”, jegyzi meg Renáta. Van azonban diós pici tortácska, krémmel ízesítve.

„Bátor kísérlet is található a receptek között”, utal a házi készítésű szaloncukorra vagy épp a habkarikára, amelyekkel örömet szerezhetünk családnak, rokonoknak, barátoknak.

A Dűlő étterem is készül a karácsonyra. Vécsey Renátától megtudjuk: „Alma- és fahéjillatot kértem a séftől”, árulja el Renáta. Megtudjuk, az biztos, hogy az étlapon lesz hagyományos mák- és gesztenyetorta, és nem hiányozhat a töltött káposzta és a halászlé sem. A többi még titok.

