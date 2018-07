Már kátyúznak Szikszón és javítják a burkolatot

Az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, hogy saját erőből oldjuk meg az ilyen feladatokat, beruházásokat. Eredményesen pályáztunk és nyertünk is 60 millió forintot karbantartó- és építőgépek beszerzésére, így nem kell külső vállalkozót foglalkoztatnunk, ezáltal pénzt is spórolunk. Most a kátyúzás, a sérült burkolatok javítása indult meg, de új utakat, járdákat és csapadékelvezetőket is építeni fogunk – nyilatkozta Füzesséri József polgármester. A városvezető azt is hangsúlyozta, hogy Szikszó egész úthálózata teljes rekonstrukcióra szorul, ám erre akkor fog sor kerülni, ha megépül az autópálya.

ÉM

