Már húsz éve tilos a gyerekverés hazánkban

Magyarországon törvény tiltja a gyerekek bármiféle testi vagy lelki bántalmazását 1997 óta.

„Mondjuk egy pofontól valószínűleg tényleg nem lesz baja a gyereknek, úgy értem, ha egész életében kap egyet. Ha amúgy van egy biztonságos, szeretetteljes szülő-­gyerek kapcsolat, akkor egy félresiklást tud kezelni a rendszer. Inkább az a baj, hogy a legritkább esetben van szó a gyerek életében egy pofonról” – mondta el dr. Polgár Patricia pszichiáter, pszichoterapeuta a Dívány kérdésére. „Egyrészt pofozni, érezni az erőfölényemet lehet jó érzés, másrészt lehet, hogy aktuálisan hatásosnak tűnik (tényleg csöndben marad végre), harmadrészt, ha azért pofoznak a szülők, mert nincs más eszközük, akkor a jövő héten sem lesz.”

Okozhat sérülést a lelkében?

„Még ha csak a lelkében okozna! A kutatások szerint a rendszeres verés változásokat okoz a génjeinkben, konkrétan a stresszválasszal kapcsolatos gének kapcsolódnak ki-be, ezt epigenetikai hatásnak hívják. Ennek következtében a vert gyerekek ugyanakkora stresszre lényegesen nagyobb stresszválasszal reagálnak, vagyis jobban felmegy a pulzusuk, a vérnyomásuk, stb. Ezért felnőve nagyobb eséllyel betegszenek meg stresszel kapcsolatos betegségekben: ide tartozik a depresszió, a szorongás, az addikciók, de a cukorbetegség, egyes tumorfajták, szív-érrendszeri betegségek is. Szóval az előző kérdésre visszatérve, azért ne pofozza a gyereket, mert persze, a pofozott gyerekből is ember lesz, de a nem pofozottból valószínűleg egészségesebb és boldogabb ember lesz.

Megbetegít

Természetesen vannak fokozatok, az agyba-főbe verés meg az alkalmankénti elfenekelés nem ugyanaz, de az utóbbi sem jó. A kutatásokban „spanking” néven emlegetik ezt, amikor nevelési eszközként használjuk a fizikai fenyítést, és nem súlyos sérülésekre kell gondolni. Azok a gyerekek, akiket rendszeresen elfenekelnek, később nagyobb eséllyel szenvednek pl. externalizáló viselkedészavartól. Az externalizáló viselkedészavar azt jelenti, hogy a gyerek hangos, agresszív, szófogadatlan. Az externalizáló gyerekeket nem meglepő módon gyakrabban megverik a szüleik, de a verés hatására a viselkedészavar súlyosbodik. Szóval lehet, hogy adott pillanatban úgy tűnik, mintha „használna” a verés, de igazából hosszú távon pont hogy rosszabb lesz tőle a gyerek. Nem éri meg, nem hatékony. Nehéz persze megmondani, hogy mi az az ütési erő és gyakoriság, ami már kiheverhetetlen, maradandó sérülést okoz, főleg azért is, mert a gyerekek érzékenysége is eltérő ebben a tekintetben. Az a gyerek, aki fenyegetettségben él, aki rendszeresen azt éli meg, hogy nála erősebbeknek kiszolgáltatott, az felnőve nehezen tud boldogulni a kapcsolataiban, nehezebben tud konfliktusokat felvállalni, megoldani, könnyebben lesz maga is áldozat vagy bántalmazó. A súlyosabb abúzusnak, a bántalmazásnak súlyos hatásai vannak, de a nevelési célzatú, fizikai fegyelmezésnek, elfenekelésnek is megvannak a kimutatható káros hatásai.

Miért ragaszkodnak hozzá?

Szerintem inkább az van, hogy nincs más eszközük, ezt a nevelési módszert ismerik, és nem ismernek másikat. Még ha elméletben szívesen nevelném verés nélkül a gyereket, de az kirohan kismotorostul a hatsávos útra, én kiakadok, nem is tudok egészen higgadtan gondolkodni, de iszonyatosan fontosnak érzem, hogy megtanítsam arra, hogy ez tilos, és anyám ilyenkor jól elfenekelt, nyilván akkor automatikusan ez következik. Nincs más eszköz a szülők tarsolyában, nem tanulták meg, hogyan neveljenek máshogy, ezt ismerik.

Az a bántalmazók tipikus dinamikája, hogy a gyerek/feleség a tulajdonuk, nem egyenrangú személy. Ezt nem ők személyesen találták ki, tényleg évszázadokon át így volt: az, hogy a nő megtartja a saját nevét meg szavazhat meg a gyereknek gyerekjogai vannak, ezek hatalmas újdonságok. Ha a gyerek a tulajdonod, akkor viszont logikus, hogy te azt csinálsz vele, amit akarsz, hiszen a tiéd, más meg nem csinálhat vele semmit, mert nem az övé. Érted, a házamat fel is gyújthatom, ha ahhoz van kedvem, de a szomszéd nem festheti át a kerítésemet.

Forrás:divany.hu

