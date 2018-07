Már hatodszor lesz babfesztivál Monokon

Kossuth Lajos szülőfalujában a rendezvény pénteken kezdődött, de szombaton is tart minden korosztály számára szórakoztató fellépőkkel, programokkal. A fesztivál megrendezését egyébként a monoki bableves ihlette: Mátyás király e vidéket járva tévedt be egy idős ­asszonyhoz, aki a fáradt vándort jóféle falusi bablevessel kínálta, nem tudván, hogy az maga a király. Az álruhás uralkodó meghálálta a jóságot, a fatál alján hagyott aranypénz­érmékkel. A „babos” ételek elkészítésére ösztönző főzőverseny alapja is ez a mese.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA