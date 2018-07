Már edzenek a miskolci pólósok

Szerda reggel 9 órára írta ki az évadnyitó megbeszélést a Miskolc-tapolcai strand egyik helyiségébe a PannErgy-Miskolci VLC szakmai stábja. A keret még elég hiányos volt, ugyanis több játékos a felnőtt vagy a korosztályos válogatottság okán nem volt ott a rajton, illetőleg egyéb más ok miatt kapott engedélyt a későbbi csatlakozásra. A megjelentek között volt a régiek közül Hornyák Olivér, Milos Milicic, és Vadovics Viktor, az utánpótlásból pedig Vismeg Botond, illetve Sisán Balázs, míg az újonnan igazoltakat a szerb Ognjen Stojanovic, a volt egri Lőrincz Bálint, valamint a Debrecenből érkezett Szőke Szabolcs képviselte. A kapus Csoma Kristóf ma csatlakozik a társakhoz, az utánpótlás válogatott kerettel lévő, a BVSC-től igazolt hálóőr, Mizsei Márton szeptember 16-án. Nagy Ádám és a montenegrói bekk, Bojan Banicevic hétfőn húz fürdőnadrágot, az Európa-bajnokságon szereplők közül Bedő Krisztián (Magyarország) augusztus 13-án, Sasa Misic (Montenegró) augusztus 22-én, az Egyesült Államok nemzeti alakulatával edző Alex Bowen szeptember 16-án, az egri fiatal, Fried Tamir szeptember 5-én, a honi korosztályos válogatott Vismeg Zsombor pedig szintén később kezd.

Szentes, Nagyvárad

A tájékoztatót követően dr. Sike József vezetőedzővel váltottunk szót.

– Az OB I-es bajnokság október elején indul, a teljes keret szeptember 16-án fog rendelkezésre állni – fogalmazott a negyedik évadába Miskolcon belevágó szakvezető.

– Napi két edzéssel indítunk, több felkészülési mérkőzést is játszunk majd, ezek nagy része még kialakulóban van, de biztos, hogy lesz egy pár napos edzőtáborunk Szentesen, valamint részt veszünk egy rangos nagyváradi tornán, amelyen Bajnokok Ligájában szerepelt csapatok ellen is fogunk játszani. Amit korábban vállaltam a klubnál, azt teljesítettem, az előző szezonban nem sikerült az ötödik helyet elérni, hatodikok lettünk az ismert okok miatt. De: olyan vagyok, aki nem adja fel, olyan energiákkal érkeztem, mint eddig soha, be akarjuk bizonyítani, hogy nem volt korrekt a tavalyi bajnokság végjátéka. Ez a csapat, ez a keret bármire képes, úgy védekezésben, mint támadásban, ezért a cél az, hogy jussunk be a legjobb négy közé. A financiális és a tárgyi feltételek meg vannak, a bizalom a játékosok részéről adott, látják az itteni munkát, ennek egyik bizonyítéka hogy egy világbajnok, Bedő Krisztián el mert ide, Miskolcra jönni.

Komoly Komjádi-terv

A szakmai stábot dr. Sike József vezetőedző mellett Horkai György (technikai igazgató), Kis István (másodedző) és Uliganyec Szergej (erőnléti edző) alkotja.

– Petlyánszki Péter volt a másodedző korábban, köszönjük neki a három éven keresztül elvégzett munkáját, nagy része volt a csapat sikereiben. Neki van egy főállása, amely mellett már nem tud kellő időt szentelni a csapatra, és az együttes felkészítése napi 2-3 szakembert igényel – nyilatkozta lapunknak Bachner András, a PannErgy-Miskolci VLC szakmai vezetője, aki így folytatta:

– Úgy gondoljuk, hogy az új szezonban a csapat meghatározó szerepet fog játszani a bajnokságban. Igen, a négybe kerülnénk, de szerintem a Bajnokok Ligája indulást érő harmadik hely sem elérhetetlen, ez, a tudás, benne van ugyanis a gárdában. Persze, sok függ majd attól, hogy miként tudjuk majd magunkat elfogadtatni, az illetékesek miként ítélnek majd meg bennünket. Ami számomra külön öröm, az a három miskolci fiatalunk csatlakozása a felnőtt kerethez, két-három éven belül szeretném, ha a csapat felét itteni srácok alkotnák. Az OB I mellett van még egy komoly célunk, a 21 év alattiak számára rendezett Komjádi Kupa. Ebben a sorozatban egyszer már voltunk döntősök, ám most ismét nagyon jó a korosztályunk, így a terv az, hogy ha esély mutatkozik rá, akkor nyerjük meg ezt a kupát.

Molnár István

A PannErgy-MVLC keretéről

Maradtak: Csoma Kristóf, Hornyák Olivér, Nagy Ádám, Vadovics Viktor, Milos Milicic, Sasa Misic, Alex Bowen.

Újak: Ognjen Stojanovic (szerb, Crvena zvezda), Bojan Banicevic (montenegrói, Jadran Carine), Bedő Krisztián (ZF Eger), Lőrincz Bálint (ZF Eger), Fried Tamir (ZF Eger), Szőke Szabolcs (Debreceni VSE), Mizsei Márton (BVSC-Zugló), Vismeg Zsombor (utánpótlásból), Vismeg Botond (utánpótlásból), Sisán Balázs (utánpótlásból).

Távoztak: Kósik Soma (Debreceni VSE), Jakab Dániel (Pécsi VSK), Lukács Dorián (ZF Eger), Halek Márton (Vasas), Berta József (Kaposvári VK), Sánta Dániel (ZF Eger), Aleksey Kuzmenko (Szentes VSE).

