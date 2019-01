Már csak matematikai sansza maradt a röplabdaválogatottnak

Nagy volt a tét a Bogdan Tanase által irányított magyar férfi együttes számára, ugyanis csak győzelemmel tarthatta életben továbbjutási esélyeit az F-csoportból. A kezdésnél három olyan röpis sorakozott fel hazai oldalon, aki a Vegyész RC Kazincbarcika játékosa: Juhász Péter, Németh Szabolcs, illetve Gebhardt Áron. Hullámzó produkcióval kezdtek Barótiék, kicsit el is léptek a helvétek (4–7). A szélső ütésekre készültek a svájciak, emellett a hibák száma sem csökkent és 6–11-nél időt kellett kérnie Bogdan Tanasénak.

Németh ász szerváját tapsolta a közönség, majd egy lecsorgó labda is magyar pontot jelentett, vendég ,,időzés” következett (10–12). 13–14-nél érkezett az újabb ,,vegyészes”, Szabó D. is a parkettre, és meg is lett az egyenlítés, aztán Magyart is becserélte a szövetségi kapitány. 16–15-nél már a mieink álltak jobban, aztán 17–17 lett az eredmény. A visszaérkező Baróti csinált poént (19–17), Németh pedig a szélen támadott gyönyörűen (20-18), egy hazai ponttal később megint a vendégek kértek tanácskozási szünetet. Egyértelműen Gergyéék irányítottak, ám 23–20-nál azért Tanase edző is időt kért. A vezetés azonban hamarosan megszületett (25–22).

Őrzött vezetés

Ott kezdte a második szettet a magyar válogatott, ahol az elsőt befejezte (3–0), és sikerült is tartani ezt az előnyt (7–4). Ehrat jó szervája azonban meglepte a hazai oldalt, de aztán rontott (8–6). Egalizáltak a helvétek, akiket hét szurkolójuk kísért el Borsodba. Baróti blokkja után volt 13–10, naná, hogy kellett a ,,kereszteseknek” rövidke pihenő. Kisebb hullámvölgybe kerültek Némethék (14–14), aztán a svájciak videózást is kértek egy érintésnél, övék lett a pont (17–16). Őrizte a vezetést a magyar gárda (20-18), 21–20-nál Németh ütése után született házigazda pont. Ismét olyan jelenet volt, amelyet a helvétek kérésére megnéztek a bírók, ezúttal is megkapták a pontot (22-21). Ez azonban nem zavarta meg Barótiékat, Ulrich hosszút nyitott, így 2–0 lett az állás.

Svájci fordítás

A harmadik játszmának a svájciak kényszerben indultak neki, és hajtottak is azért, hogy ne érjen véget a meccs idejekorán (4–7). Nyitásnál kértek újfent videózást, ezt azonban nem ,,nyerték meg” (6–8). Keen szervája éppen beesett (9–9), ezután itt is, ott is született egység (11–11). Hármas blokk volt jó a látogatóknál, 12–13-hoz érve ismét bejött Magyar és Szabó D. – Keen és Baróti helyett, négy VRCK-s volt a magyar oldalon a küzdőtéren. Nem engedtek le a svájciak (14–17), bele is nyúlt Bogdan Tanase. 16–20-nál necces volt már ez a szett, kellett az időkérés. Két magyar pont miatt időztek a helvétek, 19–23-tól viszont már nem volt szabad hibázni. Nem jött össze (20–25).

A negyedik felvonásnak lelkileg előnyben vághattak neki a svájciak. A magyarok is kértek challenge-t, kinn volt a labda, így 4–3-ról folytatták a felek. Átnyúlás, és ász szerva hozott pontokat a Motta alakulatnak (5–6), 5–7-nél magyar időkérés következett. A másik liberó, a barcikai Dudás T. személyében újoncot avatott a válogatott, aztán 8–9, 9–12 és 12–15 is volt oda. Kapaszkodtak Juhászék, de még szükség lett volna egy kis pluszra, több kivédekezett svájci támadásra (15-19 – magyar időkérés). Videózást kértek Tanasék, benn volt a játékszer (15–20), a közönség nagy hajrát várt Magyaréktól. 20–23-nál kevés volt a sansz, a svájciak a második játszmalabdát megölték (21–25).

Kettő-nullánál kevesen gondolták a lelátón, hogy majd az ötödik, rövidített játszma dönt, s csak két pontért. 0–3-mal kezdődött ez a menet, és nagyon nem ment a játék a mieinknek (0–5). 4–8-nál fordultak a csapatok, a jól mozgó, és a helyzeteket megtaláló svájciak 6–11-re elhúztak, és az első mérkőzéslabdát ki is használták, nyertek 2 óra 11 perc alatt (8–15). Ezen vereséggel a válogatottnak csak matematikai esélye maradt a kijutásra.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

Magyarország – Svájc 2:3 (22, 22, -20, -21, -8)

Kazincbarcika, 900 néző. V.: Pop (román), Muha (horvát).

Magyarország: Keen 1, Szabó A. 4, Juhász 5, Gergye 13, Németh 16, Baróti 20. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Dudás (liberó), Szabó D. 3, Magyar, Bozóki. Szövetségi kapitány: Bogdan Tanase.

Svájc: Giger, Roth, Ulrich 18, Ehrat 17, Brandli 6, Djokic 16. Csere: Hagenbuch (liberó), Müller 2, Roos 8, Harksen 1, Zeller. Szövetségi kapitány: Mario Motta.

Bogdan Tanase: – Sok hibát követtünk el egyszerű játékelemekben, több esetben azért, mert – és ez figyelmeztető! – néhány játékos visszautasítja a válogatottságot. Szomorú ezt mondanom, de nem jó, ha állandóan változtatni kell, és könyörögni némelyeknek, hogy szerepeljenek a csapatban. Korai lenne mélyebb szakmai elemzést végezni, a svájciak mindenesetre jobban kezelték a nehéz helyzeteket. Senkit sem akarok hibáztatni, együtt nyertük meg az első két játszmát, és együtt veszítettük el a másik hármat. Sajnálom a vereséget, és büszke vagyok a srácokra.

Mario Motta: – Nem kezdtünk rosszul a kiváló egyéni játékosokból álló magyar válogatott ellen, de szerencsére sikerült időben megnyugodnunk. A nyitásainkkal nyomás alatt tudtuk tartani a magyarokat, és átlendültünk a holtponton, megjött az önbizalmunk, míg ellenfelünkkel épp az ellenkezője történt.

A csoport másik mérkőzésén: Ukrajna – Macedónia 3:1

Az állás:

1. Ukrajna 14 pont (5 meccs)

2. Macedónia 6/5

3. Svájc 6/5

4. Magyarország 4/5.

Még egy forduló van hátra, a mieink január 9-én Macedóniával játszanak idegenben. Az elsők mellett az öt legjobb csoport második is kijut az Eb-re.

