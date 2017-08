Már csak a zöld jelzésre várnak a miskolci zöld-fehérek

A zöld-fehéreket a megyei II. osztály Északi csoportjába sorolta az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága. A jövő heti rajtot megelőző szokásos ligaértekezleten bejelentették, hogy az egykor szebb napokat látott gárda a felújított Honvéd-sporttelepen rendezi majd hazai összecsapásait.

– A tervek szerint a nagyok és az ifik is a Szentpéteri kapuban vívják 2017/18-as hazai bajnoki találkozóikat – mondta Deák László, az MVSC ügyvezetője. – Azt még nem állítom, hogy teljesen belaktuk a komplexumot, de alakulnak a dolgaink, és abban reménykedünk, hogy mire eljön az első itthoni mérkőzésünk időpontja, addigra minden rendeződik. Annak érdekében, hogy a helyükre kerüljenek a kellékek, vagy felkészüljünk az esetleges hiánypótlásra, felcseréltük a Magyar Kupa- és az első bajnoki meccsünk pályaválasztói jogát is. Az előbbi sorozat nyitányán mi megyünk Szendrőbe, míg az utóbbi keretében Szirmabesenyőben mutatkozunk be, így a hazai fellépésünk időpontja augusztus 19-re tolódik. Addig elvégzik a pálya hitelesítését, és nagyon remélem, hogy semmi gond nem lesz.

A sokak által csak (bel)városi sporttelepnek nevezett pályán – amelyen egykor a már megszűnt Honvéd Papp József SE NB II-es labdarúgócsapata aratta sikereit, majd évekkel később a Miskolci Városi Sportiskola otthona volt – most gőzerővel locsolják, hengerelik és vágják a gyepszőnyeget, beteszik a kapukat és az egyéb műtárgyakat, így hosszú idő után hamarosan ismét felharsanhat a játékvezetői síp. Mint ismert: a létesítményt felújították, a balesetveszélyes lelátót elbontották, a klubházat pedig újjávarázsolták.

A nulláról indulnak

Az MVSC edzője Jóner Gábor maradt, rá hárul az a feladat, hogy rendezze soraikat.

– Azt kell mondanom, hogy nincsenek különösebb céljaink – közölte a szakvezető, majd így folytatta: – Azután, hogy kiestünk a megyei I. osztályból, majdnem a darabjaira hullott a csapat, sőt az egész szakosztály, így a nulláról indulva kell bizonyítanunk. Arról kell meggyőznünk klubunk irányítóit, saját magunkat és szurkolóinkat, hogy az MVSC-nél a milliónyi gond ellenére van létjogosultsága a labdarúgásnak. A megyei második vonalban az előttünk álló év azzal telik majd el, hogy megváltsuk a tanulópénzt, közben megerősödjünk, összekovácsolódjunk. Most már legalább van otthonunk, pályánk, és a folytatásban lépésről lépésre akarunk építkezni.

A jövő héten hitelesíthetik

A Szentpéteri kapui pályát még nem hitelesítette a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága. Az eljárásról ezt mondta Sajti Viktor igazgató:

– A jövő héten végezzük el a hitelesítéseket megyeszerte, így a volt Honvéd-sporttelep pályájára is ekkor látogatunk ki. Az eljárás menete nem változott: kimegy a kolléga, aki felméri a helyzetet, és ha hiányosságokat tapasztalunk, akkor ezek pótlására határidőt szabunk. Ha viszont mindent rendben talál munka­társunk, abban az esetben rögtön kiadjuk az engedélyt a játékra.

ÉM-KT

