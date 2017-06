Már csak 3 légiós hely kiadó a DVTK Jegesmedvéknél

Amiről az Észak-Magyarország szerdán már beszámolt, az csütörtökön realizálódott: a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata öt fiatal játékosának folytatólagos kerettagságát jelentette be, vagyis Albert Tibor, Bernáth Milán, Karda Milán, Laczó Ákos és Szopos Ottó is hosszabbított, a 2016/17-es évad után a következő idényt is Mol Liga-címvédő gárdánál kezdi. Szintén a tavalyi keret tagja volt Popovics Partik, aki a klub közleménye szerint próbaszerződést kapott, a felkészülést a Macik tagjaként kezdi, sorsáról pedig az új vezetőedző, Mikael Tisell dönt majd. A svéd tréner július 31-én találkozik először az együttes tagjaival, ugyanis ekkor lesz az első tréning. Csütörtökön az is kiderült, hogy ki lesz Mikael Tisell segítője: a finn Eemeli Parikka visszatér Miskolcra, a felnőttgárdánál dolgozik majd másodedzőként, valamint az U20-as gárda edzői feladatát is ellátja. A finn szakember a 2012/13-as évadban dolgozott Miskolcon, a Macik U16-os és U18-as csapataival.

A felkészülésről

Ami a Macik felkészülési programját illeti: a DVTK Jegesmedvék együttese augusztus 10-én és 17-én edzőmeccseket játszik, augusztus 22-én pedig már a Visegrádi Kupa keretében a Poprád gárdáját látják vendégül.

– Tulajdonképpen végleges a keretünk, jelenleg fixen 24 játékosunk van, ezenkívül Popovics sorsa csak később dől el. 27 vagy 28 fős keretünk lesz, három külföldi helyet csak később fogunk betölteni – mondta Egri István, a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatát működtető gazdasági társaság többségi tulajdonosának képviselője. – Az biztos, hogy tavalyi légiósaink közül a finn Leppanen marad, Toulmin, Tuominen, Colin, Johnston és Sakaris esetében viszont szinte biztos, hogy más csapatban folytatja pálya­futását.

ÉM-BCS

A Visegrádi Kupa menetrendje

Csoportmérkőzések

2017. augusztus 22.: DVTK Jegesmedvék – HK Poprad

2017. augusztus 25.: DVTK Jegesmedvék – HC Nové Zámky

2017. augusztus 27.: HK Nitra – DVTK Jegesmedvék

2017. augusztus 29.: MsHK Zilina – DVTK Jegesmedvék

Negyeddöntők: 2017. október 4. és 11.

Elődöntők: 2017. november 14. és 29.

Döntő: 2018. január 10. és 17.

A DVTK Jegesmedvék keretéről

Maradt (19 fő): Adorján Attila (kapus), Kiss Bence (kapus), Jarkko Leppanen (finn, hátvéd), Láda Balázs (hátvéd), Gőz Balázs (hátvéd), Vojtkó Mátyás (hátvéd), Galanisz Nikandrosz (csatár), Magosi Bálint (csatár), Tóth Adrián (csatár), Pavuk Attila (csatár), Hajós Roland (csatár), Miskolczi Márk (csatár), Ritó László (csatár), Bernáth Milán (védő), Szopos Ottó (védő), Laczkó Ákos (védő), Albert Tibor (csatár), Karda Milán (csatár), Popovics Patrik (csatár – sorsáról az új szakvezető dönt).

Érkezett (6 fő): Anssi Rantanen (finn, hátvéd, Orlik Opole), Jed Rusk (kanadai-magyar, hátvéd, Universoty of Western Ontario), Vas János (csatár, Fehérvár AV19), Tóth Gergő (csatár, Újpesti TE), Köllő Roland (csatár, Northumberland Stars), Nedeljko Lukacevic (montenegrói-kanadai, csatár, Quad City Mallards).

Távozott (6 fő): Sági Martin (csatár, Újpesti TE), Grant Toulmin (kanadai, csatár, ?), Joni Tuominen (finn, hátvéd, ?), Joe Colin (kanadai, védő, ?), Andrew Johnston (kanadai, csatár, ?), Peter Sakaris (kanadai, csatár, ?).

VISSZA A KEZDŐOLDALRA