Már az adventre készül a ZTM Group Kazincbarcikán

Hejce imidzsdalán dolgozik a középiskolásokból és pedagógusokból álló ZTM Group. Maga a zene tulajdonképpen már készen van, a klipet is leforgatták, már csak a vágás van hátra. Az Irinyi János Református Oktatási Központ csapata egyébként végigzenélte az egész nyarat.

– A fellépések sora a Tolcsvai Bornapokon kezdődött, ezt a lehetőséget még az I. Tokaji Utcazenei Fesztiválon nyertük, de zenéltünk Hejcén az autóstalálkozón (ez hozta meg a lehetőséget arra, hogy a kis település dalát elkészíthessék – a szerző), és a Zamárdi Strandfesztiválon is. Mindegyik óriási élmény volt a csapat számára – mondja Lukács Balázs, az intézmény pedagógusa.

A középiskolás csapat ősszel sem unatkozott: október elején Egerben egy zenei sorozat részeként hallatták hangjukat, a múlt héten pedig „hazai pályán”, a Barcika Csillagai gálán, a Don Bosco Sportközpontban léptek a nem kis számú közönség elé. A közelmúltban pedig második lemezük is megjelent, mely ismert dalok akusztikus feldolgozását vonultatja fel.

– A decembert sem a pihenéssel töltik – folytatja –, 12-én az intézmény jótékonysági gálaműsorán lépnek fel, melynek bevételét Kárpát-medencei Református Oktatási Alap javára ajánlják fel. December 20-án pedig a Barcikai Blues Barátok akusztikus programsorozatán adnak karácsonyi műsort.

Három éve

Az intézmény Tehetséggondozó Műhelyéből kinőtt zenekarról egyébként nem először írunk az Észak hasábjain. A formáció három évvel ezelőtt jött létre, és azóta tudatosan építették a csapatot. Lukács Balázs szerint ma már az utánpótlással sincs probléma.

– Folyamatosan jelentkeznek új és új tehetségek a tehetségkutató műhelybe, és a fiatalabbakat is igyekszünk képezni, folyamatosan építjük őket be a zenekarba. Szerencsére most nem vagyunk a 24. órában, mivel a régebbi tagok közül ketten még ebben az évben velünk zenélnek, ők most 13. osztályosak, és még van három 12.-es tagunk, akik még jövőre is velünk lesznek – tette hozzá.

