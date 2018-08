Már a hajrában a József Attila utca felújítása

A kivitelező szerint pedig a határidőt is tartani tudják majd, így nem kell attól félni, hogy az iskolakezdés után megnövekedő forgalom problémát okozna.

Jelek és táblák

Ahogy arról többször beszámoltunk, a június 14-én elindult beruházás során a Baross Gábor úti csomópont és a Metro áruház előtti jelzőlámpa közötti szakaszon dolgoznak, az útburkolat mellett a közműszerelvényeket és a kiemelt szegélyeket is kicseréli a Magyar Közút Nonprofit Zrt., de a Sajó-hidat és a buszmegállókat is felújítják.

Aki arra közlekedik, az már néhány napja az új aszfalton gurulhat, méghozzá zökkenő nélkül. Aszfaltozási munkálatot már sehol nem látni, az ideiglenes buszmegállókat szétbontották, a járatok ismét ott állnak meg, ahol már megszoktuk. A buszöblök is megújultak, ahogy arról beszámoltunk, speciális, többrétegű burkolatot kaptak a tetején pályaaszfalttal, hogy strapabíróak legyenek. A Sajó-hídnak is van már új korlátja mindkét oldalon, de ott még dolgoznak a munkások. A Fonoda utcai csomópontig a Metro Áruháztól már az útburkolati jeleket is felfestették, a többi részén az útnak még odafigyelve kell közlekedni, hogy sávon belül maradjon az autó, de már ott sem sokáig.

Érdeklődésünkre a Magyar Közúttól azt a választ kaptuk, a kitűzött augusztus 31-ei határidőt tartani tudja a kivitelező, így akkor befejezik a munkálatokat. Az aszfaltozással elkészültek, jelenleg a burkolati jelek felfestése és a táblák kihelyezése, valamint a híd dilatáció szerkezetét érintő munkák vannak még hátra.

A Fonoda-csomópont nem

Az elkövetkező bő egy hét tehát még az utolsó simításokról szól a 3-as főúton, így nem árt továbbra is odafigyelni, és csökkentett sebességgel közlekedni, hogy elkerülhető legyen a baj. A figyelmeseknek feltűnhetett, hogy a felújítással érintett szakaszon egy jókora rész kimaradt, jelesül a Fonoda úti körforgalommal érintett rész. Érdeklődésünkre a Magyar Közútnál azt a választ kaptuk, a ominózus szakasz nem része a jelenlegi projektnek.

ÉM-HI

Araszolgattunk csúcsidőben a József Attila utcán Miskolcon Miskolc - Megnéztük, hogyan lehet haladni a felújítás alatt álló miskolci utcán. Közel két hónapja, június 14-én kezdődött a József Attila út felújítása. A munkálatok – bár a közlekedésileg kevésbé telített nyárra időzítette a Magyar Közút Nonprofit Kft. – felbolygatják Miskolc közlekedési életét... Tovább a cikkhez

Araszolgatnak az autók a miskolci József Attila úton Miskolc - Közel két hónapja, június 14-én kezdődött a József Attila út felújítása. A munkálatok – bár a közlekedésileg kevésbé telített nyárra időzítette a Magyar Közút Nonprofit Kft. - felbolygatják Miskolc közlekedési életét, lévén az egyik legforgalmasabb ki- és bevezető útról van szó. Megnéz... Tovább a cikkhez

Akár 2020-ra megújulhatna az Attila téri görögkatolikus főszékesegyház Debrecen - A 108 éves templomon már régóta esedékes a korszerűsítés. Mállik a vakolat, szürkül a festés, és néhol a téglák is kilátszanak az Attila téri görögkatolikus főszékesegyház tornyán. Tervezik-e renováltatni a patinás épületet, melyet 1910-ben építettek meg ifj. Bobula János tervei alapjá... Tovább a cikkhez

Elkezdődött: a Búza térig áll a sor! Miskolc - A József Attila utcán elindult felújítás nem is ott okoz dugókat, ahol maga a lezárás van, de délután lehet igazán durva a helyzet: az egész város közlekedésére kihatással lehet. Ahogy arról beszámoltunk, komplett felújítás indul a József Attila utca, vagyis a 3-as miskolci kivezető sza... Tovább a cikkhez

Újabb sávot zártak le a József Attila utcán Miskolcon Miskolc - A felújítás következő fázisában már csak két sáv járható a négyből. Ahogy arról többször beszámoltunk, június 13-val indult, és egészen augusztus 31-ig tart a 3-as út kivezető szakaszának, vagyis a József Attila utcának a komplett felújítása. A beruházás során a Baross Gábor úti csomópo... Tovább a cikkhez

Négy sávból kettő lassan már elkészül Miskolcon Miskolc - Negyvenkilenc napja dolgoznak a József Attila utca felújításán, hátravan még harminc. Június 14-én indult el a József Attila utca komplett felújítása, amelyről többször írtunk már. Közben kétszer változott a forgalmi helyzet a munkálatok miatt, most pedig jön a harmadik módosítás, akár ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA