Manafort-per – A volt kampánymenedzser helyettese elismerte a csalásokat

Rick Gates a vád egyik kulcsfontosságú tanúja a Paul Manafort ellen a virginiai Alexandria bíróságán folyó perben. Az amerikai sajtóban sztártanúnak is nevezett volt üzlettárs és helyettes már februárban bűnösnek mondta magát és azóta együttműködött a szövetségi nyomozókkal.

Bírósági tanúvallomásában a 46 éves Gates “zseniális politikai stratégának” nevezte volt üzlettársát, majd az ügyész kérdésére, hogy elkövetett-e bűncselekményeket Manafort-ral együtt, azt válaszolta: igen. Vallomása alatt egyetlen egyszer sem nézett Paul Manafortra.

Gates egyértelműen leszögezte: ő és Manafort 15 különböző külföldi bankszámlát tartott fenn, és tisztában volt vele, hogy ez törvényellenes. Részletesen beszámolt arról, hogy milyen jellegű üzleti kapcsolatokat tartottak fenn ukrán üzletemberekkel, hogyan történtek a kifizetések az ukránok igényei szerint fantomcégek alkalmazásával. Az ügyészek és maga Gates is dokumentumokat mutatott be a bíróságon azokról az ukrán fantomcégekről, amelyek Manafort egyik fantomcégének ciprusi számlájára utaltak át dollármilliókat. Az összegek politikai tanácsadás honoráriumai voltak, de az ukránok átutaltak az Egyesült Államokban folytatandó lobbizás céljára is.

Rick Gates dokumentumokkal – köztük e-mailekkel – igazolta, hogy Paul Manafort mindenről tudott, sőt, ő adott utasításokat fantomvállalatok létrehozására és összegek külföldi bankszámlákra utalására.

A tanú beszámolt a meghamisított adóbevallásokról és könyvelésről, valamint teljes egészében hamis, vagy részben meghamisított csekkekről. Elmondta: 2014-ben a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) kihallgatta őt és Manafort-t is egy olyan – a jelenlegi tárgyaláson nem részletezett – ügyben, amelyben az ukrán és az amerikai kormányzat is nyomozott, és ezt követően Manafort arra kérte őt, értesítse erről az ukrán üzleti partnereket.

A The New York Times bírósági tudósítása szerint Paul Manafort legfontosabb ügyfele Ukrajnában a korábbi elnök, Viktor Janukovics volt, de felfedte azt is, hogy Manafort tanácsokat adott Petro Porosenko jelenlegi ukrán államfőnek is. Tőle azonban nem kapott honoráriumot. A The New York Times idézte a Porosenko-adminisztráció egyik tisztségviselőjét, Dmitro Simkevet, aki e-mailben reagálva az információkra, leszögezte: “nem tud” semmi, ilyen jellegű kapcsolatról.

A vád képviselői bemutattak a bíróságon egy cédulát is, rajta Trump nevével. Nem derült ki azonban, hogy a Trump-család melyik tagjára utalt a feljegyzés, amely az egyik baseball-csapat mérkőzésére szóló, Manafort által adományozott jegyre vonatkozott.

Donald Trump elnök neve nem merült fel a tárgyalás eddigi napjain. A Paul Manafort elleni per ugyanis nem Trump 2016-os elnökválasztási kampánycsapata tagjai és oroszok közötti esetleges összejátszásról szól, hanem a volt kampánymenedzser pénzügyeiről és csalásairól, amelyek még arra az időszakra nyúlnak vissza, amikor nem dolgozott Donald Trumpnak.

Paul Manafort ukrajnai oligarchák és a bukott ukrán elnök, Viktor Janukovics politikai tanácsadója is volt. Üzelmeire azonban az oroszokkal történt esetleges összejátszást feltárni próbáló, Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság nyomozásai során derült fény.

-MTI-

