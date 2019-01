Mályi FC: Veretlenül lehetnek kettesek

A Miskolchoz közeli település együttese veretlen maradt: tizenegy mérkőzést vívott, ebből tízet megnyert és mindössze egy döntetlen csúszott a mérlegébe. A listavezető gólkülönbsége (64–11) pedig több, mint imponáló: találkozóin majd’ hatos átlagot ért el, az alakulat – néhány kivételtől eltekintve – az egész mezőnyt lelépte.

Felbátorodtak

– Tavaly alakultunk és ilyen rövid idő alatt máris nagy utat tettünk meg – mondta Balázs Péter edző. – Mályinak ugyan már volt megyei kettes csapata, de más klubnak, más néven… Amikor néhányan úgy döntöttünk, hogy új egyesületet szervezünk, ebben a gyors haladásban aligha reménykedtünk. Aztán segítségünkre siettek azok a játékosok, akik korábban elmentek innen a szélrózsa minden irányába. Hatan tértek vissza, aztán ugyancsak sokat jelentett, hogy mellénk állt a képviselő-testület és felsorakozott mögénk a helyi vállalkozók egy része is. Kaptunk szerelést, labdát, meg mindent, amire szükségünk volt, mi pedig annyira felbátorodtunk, hogy már a rajt előtt kimondtuk: célunk a bajnoki cím és a vele járó megyei második vonalba kerülés kiharcolása. Az ősz alapján világossá vált, hogy csapatként emelkedünk ki a mezőnyből, a sok jó képességű labdarúgónk ütőképes egységet alkot és szinte kizártnak tartom a tavaszi fordulatot, bár ebben a műfajban is csak nyugtával lehet dicsérni a napot. Már csak azért is tekinthetünk nyugodtan a jövőbe, mert tizenöt helyben élő focistánk van, az átlagéletkorunk pedig huszonnégy esztendő körüli.

Tudnak meríteni

A mályi kerettagok a harmadik vonalban ősszel hetente egyszer edzettek, és már most azzal számolnak, hogy tréningjeik számát előbb, vagy utóbb növelniük kell.

– A nagypályánk jó állapotban van, rendelkezünk műfüves kis pályával is, így munkálkodásunknak nincs tárgyi akadálya, sőt ha minden jól megy, szociális épületünket ebben az évben felújítják. Az önkormányzat, mint tulajdonos pályázati úton nyert rá pénzt, ezért hamarosan a kor követelményeinek megfelelő öltözőkkel, zuhanyozókkal, játékvezetői szobával, szertárral és raktárral rendelkezünk majd. A kivitelezők kezelésbe veszik majd a nyílászárókat, átépítik a gépészetet, az elektronikát, szóval nagyot lépünk majd előre. Amennyiben a felnőttek célba érnek, alájuk utánpótláscsapatot kell szerveznünk, nálunk ezzel sem lesz gond, mert az itteni gyerekeket már nem szívják el sem a miskolci, sem a környékbeli klubok. Magam úgy tervezem, hogy szakvezetőként a Mályi FC-nél maradok, ennek jegyében már a számtani műveleteket is elvégeztem az egyesület elöljáróival. A zavartalan megyei kettes szerepléshez, ahogyan mondani szoktuk, alsó hangon két millió forintra lesz szükségünk, most úgy ítélem meg, hogy ezzel sem lesz gondunk. A sorsolásunk jónak mondható: a második helyezett Kesznyétent fogadjuk, míg a harmadik Sajó­örösre utazunk, ha az előbbit megverjük, már aligha állítanak meg minket – összegezte Balázs Péter edző.

Kolodzey Tamás

Megye III. Dél-Borsod csoport állása:

1. Mályi 11 10 1 – 64-11 31

2. Kesznyéten 11 7 2 2 42-14 23

3. Sajóörös 11 6 – 5 47-25 18

4. Szentistván 11 5 2 4 30-17 17

5. Sajólád 11 5 2 4 34-26 17

6. Köröm ** 11 7 1 3 46-19 14

7. Szirma 11 4 2 5 18-40 14

8. Szomolya 11 4 2 5 24-47 14

9. Mezőnyárád 11 3 2 6 20-34 11

10. Hejőszalonta 11 3 1 7 23-41 10

11. Tiszapalkonya * 11 3 1 7 14-47 9

12. Bükkszentkereszt 11 1 – 10 14-55 3

13. Borsodivánka kizárva

* 1 pont levonva

** 8 pont levonva

Kocsikkal és busszal

Arra a kérdésre, hogy – ha feljutnak – mivel közlekednek majd a megyei II. osztályban, Balázs Péter így válaszolt:

– Terveink szerint a nagyokat a saját személykocsijainkkal furikázzuk, a kicsiknek pedig buszt bérlünk majd.

