Május 6-án porondon a miskolci színház új évada!

Idén is látványos, mozgalmas szabadtéri programokkal hirdeti meg a Miskolci Nemzeti Színház a jövő évi bemutatót.

Ezúttal a cirkusz jegyében – hogy miért, az is kiderül majd május 6-án a Déryné-kertben. Ide, a színház művészbejárójánál található területre várják az érdeklődőket, akik számára zsonglőrök, bűvészek és bohócok teremtenek majd igazi cirkuszi kavalkádot, a színház társulata pedig színes programokkal készül a tisztelt publikumnak!

Rendhagyó repertoárhirdetés

A színház közleményben ajánlja a nézők figyelmébe a rendezvényt. Ebből idézünk:

„Idén is rendhagyó módon hirdetjük meg az új repertoárt. Május 6-án 11:50-től szabadtéri sajtótájékoztatón jelentik be a 2017–2018-as évad címeit a művészeti tanács tagjai. Ez alkalommal bárki kérdezhet, így nézőink is újságíróvá válhatnak! Egész délelőtt gyerekprogramokkal, koncerttel, játékokkal és meglepetésekkel várjuk az érdeklődőket. A kicsiket musicalmesék várják, míg a felnőtteknek zenés összeállítással készülnek a művészek. Sztárvendégként Miller Zoltán is színpadra áll! Különleges összecsapásra is sor kerül délelőtt: Béres Attila színházigazgató kihívását elfogadta Deák Bárdos Mihály Európa-bajnok magyar birkózó, így a nagy mérkőzést is végigszurkolhatják az érdeklődők. Szirbik Bernadett és Rákai András nemrég megnyerték a Versünnep 2018 pályázatának megzenésített vers kategóriáját. A győztes produkció is hallható lesz a rendezvényen! A hagyományokhoz híven idén is karmesterré válhatnak a bátor jelentkezők Vezényeld a zenekart! programunkban, a Miskolci Balett táncosai pedig bohócokká változnak, hiszen a Harlequinade című előadás egy részletével készülnek vasárnapra. Nem csak a színpadon ragadja el a nézőket a cirkuszi forgatag, a programok közben lufit hajtogat bohócunk, zsonglőrök, bűvészek kápráztatják el a közönséget, de lesz arcfestés, szelfi pont, és vásári nyalánkság is – ami egyelőre maradjon meglepetés! Május 6-án kezdődik a bérletújítás és a bérletvásárlás is: a jegypénztárban a társulat tagjai állnak majd a pult mögött! Számos kedvezménnyel és ajándékkal várjuk aznap a vásárlókat: A május 6-án bérletet váltó nézőink közül egy szerencsés nyertes visszakapja bérlete árát! Minden vásárlónk hazavihet egy plakátot az idei évad bemutatói közül, amelyet színészeink kérésre dedikálnak is!”

– PA –

Egész napos programok

Gyerekeknek: Arcfestés, jelmezpróba, lufihajtogatás

Cirkuszi kavalkád: zsonglőrök, bűvészek és bohócok teremtenek majd igazi cirkuszi hangulatot!

Váltsa meg bérletét aznap, vagy vegyen részt játékainkban és szerezzen dedikált plakátot!

Színészek a jegypénztárban! – Váltsa meg bérletét a színház művészeinél!

Nyerje vissza bérlete árát! A május 6-án bérletet váltó nézők közül egy szerencsés nyertes visszakapja bérlete árát!

Legyen ön is kampányarc – Készítsen saját plakátot a színészekkel! Keresse A szelfi pontot!

