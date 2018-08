Majoros Péter kontra Széki Attila: kettévált a Majka–Curtis sikerpáros

A koncerten Majka azt is elmondta, hogy Curtis drogproblémái miatt majdnem lemondták a szegedi fellépést is, de végül másképp döntött. Ez azért is érdekes, mert előtte hétfőn elmaradt Majkáék győri fellépése, bár azt áramkimaradással magyarázták. A közösségi médiát pró és kontra bejárta a bejelentés. Sokan helyeselték Majka bejelentését, mások nekiestek és a barátságot kérték számon. Összeállításunkban próbáltuk csokorba gyűjteni a történéseket…

Egy fájdalmas bejelentés a Facebookon

„Egy fájdalmas, és tehetetlen bejegyzést kell közzétennem! Elvesztettem az egyik legjobb barátomat, társamat, sőt inkább az egyik családtagomat… – olvasható Majka, az ózdi rapper Facebook-oldalán. – Elvette tőlem az a dolog, amit mindennél jobban utálok ezen a földön, a kábítószer. Széki Attilával együtt elértünk a csúcsra, és most el kell engedjem a kezét, mert nem tudom tovább fedezni az életét, ami a drogról és a hazugságokról szól. Az elmúlt 5 évben megtettem minden tőlem telhetőt, de rájöttem ez idő alatt, hogy sajnos nem nekem kell mindent megtennem. Ha ő nem akar meggyógyulni, akkor nem is fog. Öt éve arról szól a kapcsolatunk, hogy próbálok szép szóval, veszekedéssel, néha már majdnem tettlegességgel, értelmi és érzelmi zsarolással, sírással, vagy nevetéssel hatni rá. De be kell lássam nem megy… Az utolsó utáni utáni utáni utáni utáni utáni (x100) esély után, már nem tudok többet tenni. Szemtanúi voltunk együtt annak, ahogy ennek az országnak némely elismert zenészei, rapperei, előadói hogyan teszik tönkre magukat a kokainnal. Együtt nevettünk rajta, hogy sajnos annyira megrészegültek a drog hosszú­távú hatása miatt, hogy észre sem vették azt, hogy önmaguk paródiájává váltak. És én ezek után sem tudtam meggyőző érvet felhozni arra, hogy neki a színpad az élete, és nem ez a szar…”

Orvostól orvoshoz mentünk

„Együtt olyanok voltunk, mint két csibész gyerek, akik az imádott lakótelepről feljutottak a felhőkarcolók tetejére, és most ott randalíroznak, ahol és ahova senki nem várta őket. Csak közben történt valami, ami úgy néz ki hatalmasabb erő, mint minden együtt megélt jó. Orvostól orvoshoz mentünk, de semmi nem változott. Ha külföldön voltunk akkor ott is megtalálta a módját hogyan verjen át, rázzon le csak azért, hogy be tudjon szívni. Mindig volt egy két nagyon jó barát, aki az első sorból nézte végig ahogy tönkre teszi magát. Tizenkilenc főre bővült a kis stábunk és én felelősséggel tartozom mindenki életéért, ha tetszik ha nem. Tizenkilenc család eszik abból a kenyérből, amit mi az asztalra teszünk. Ezt nem kockáztathatom tovább. Két hónapja egy általa az utolsó pillanatban lemondott buli után adtam egy utolsó ultimátumot és próbáltam megint segítséget szerezni, hátha sikerülni fog. Elküldtem a legjobb magyar professzorhoz, aki ilyen, sőt keményebb drogosokkal foglalkozik. Nem sikerült. Azt hiszem egyszer ment el hozzá… Mindig keresztülvittem az igazam, és mindig megálltam a helyem a világban. Most is ezt fogom tenni. Túl vagyok életem legnehezebb időszakán, megoldottam. Ezt is meg fogom. A szívem megszakad, de nincs több fegyver a kezemben, hogy megoldjam ezt a problémát! Szeretlek haver! Köszönöm az elmúlt 8 évet! Örülök, hogy ismerlek és annak is, hogy együtt dolgoztunk. Sose volt még ilyen társam és valószínű nem is lesz. Az biztos, hogy lesz miről mesélni majd az unokáknak. Az egész zenekar melletted van továbbra is. Erőt és kitartást kívánunk! Remélem az életed rendbe jön, és rájössz, hogy nincs rosszabb dolog az elfecsérelt tehetségnél. Minden jót! Peti.”

Mostantól külön járunk fellépni

„A hír igaz! Ez egy hosszú út vége de egy új kezdete – Széki Attila, azaz Curtis így reagált ugyancsak Facebook-oldalán Majka bejelentésére. – Mostantól külön járunk fellépni és ne aggódjatok,jönnek az új dalok ugyanúgy. Lehet itt a másikra köpködni, de mindenkinek megvan a keresztje és mindenkinek megvan a maga drogja. De én megmaradok úriember… Szép 8 év volt. Sok sikert a csapatnak!”

Pró és kontra a hazai sztárvilágból

„Drágám! Sok sikert neked! Majesz is nagyon szeret téged. Megosztó az egész, de kívánom, hogy neked minden sikerüljön! Minden úgy történjen, ahogy neked a legjobb, ahhoz pedig nem kell mindig jónak történni! Vedd észre a jeleket, légy bátor, és küzdj, mert mindig megéri! Szeretlek benneteket!” – írta Curtis posztjához Tóth Vera.

„Barátság. Az igaz barát nem elég, hogy nyilvánosan lejárat, hanem még terhelőt is tesz rád öt évre visszamenőleg. Barátságból. Azért lehet ennél csendesebben is szakítani. Ha már csibész az ember… – írta Dopeman Facebook-oldalán.

Csonka András kommentben biztosította Majkát megértéséről és igaz barátnak nevezte a rappert.

Mc Hawer egyenesen úgy érzi, ez a pofon kellett Curtisnek ahhoz, hogy elindulhasson a gyógyulás felé, ahogyan ő tette korábban az alkoholfüggősége miatt.

Oláh Gergő hosszan fejtette ki véleményét a Facebookon. Az énekes úgy véli, sok emberen segíthetnek Majka szavai.

Külön léptek fel

Egyedül lépett fel a hétvégi Strand Fesztiválon Majka. Párja, Dundika a színpad mellől üzent Curtisnek. Dundika az egészet felvette videóra és meg is osztotta követőivel az Instagramon, Curtis neve mellé pedig egy kék szívecskét is tett.

Curtis egyébként a Dunaszerdahelytől 12 kilométerre található Lég településén szórakoztatta a közönséget szombaton. A kis szlovákiai faluban egy jó hangulatú bulit nyomott le.

