Majka visszavonul?

Majka hamarosan abbahagyja a tévézést, hogy több időt tölthessen a családjával, és újra kártyázhasson.

„2019-re nagyon sok tervünk van, úgyhogy nem lesz pihenő, utána azonban igen. 2020-ra megállok, és onnantól kezdve én valószínű, hogy nem, vagy csak nagyon keveset akarok dolgozni egy-két évig. Vagy csakis olyan munkát vállalok, ami rólam szól. Most elmegyek kártyázni tanulni egy fiatal titánhoz, az internetes huszárhoz, akivel átnézettem a kártyatudásomat. Kicsit fel kell újítani, mert már régen csináltam ilyet. Próbálok ezen a területen is fejlődni, meg van egyéb más tervem is, amelyről még nem beszélhetek, de az biztos, hogy a televíziózás most háttérbe fog szorulni” – mondta a Kölcsey TV-nek adott interjújában a rapper.

A Bors informátora azonban úgy tudja, hogy Majkáék Amerikába készülnek: „Rebesgetik, hogy Las Vegasban már óvodát és iskolát keres a fiainak, hosszabb távra tervezi a kinttartózkodást. Ráadásul azt beszélik, hogy 2019 végén lejár a TV2-es szerződése is, és bár biztosan megkínálnák további munkákkal, hiszen nagyon jól csinálja, amit csinál, szeret mindig valami újba belevágni. Las Vegasban megél a kártyázásból, és az itthoni bizniszeit is tudja onnan koordinálni.”

Forrás: life.hu

