Majka: Spray-s doboztól az Arénáig

Körbenéztem, és nem akartam hinni a szememnek. Hazánk legnagyobb fedett koncertterme zsúfolásig megtelt. Több mint 13 ezren voltak kíváncsiak – Majoros Péterre – Majkára és a zenekarára. A fergeteges Aréna-buli már tartott, amikor eszembe jutott egy sztori a kezdetekről.

Felszállt a buszra

A kétezres évek elején éppen hazafelé tartottam, amikor az Újváros Téren megláttam Petit. Az akkori párjával és egy húzogatós bőrönddel sétált. Nagyon sietett, csak néhány mondatot váltottunk.

„Hová mész?”

„Pestre. Indult egy valóságshow, oda jelentkeztem.”

„Miért?”

„Szerencsét próbálok, hátha összejön.”

„Úgy legyen, sok sikert!”

„Köszi, sietek mert indul a buszom.”

Nagyjából ennyi volt a párbeszédünk. Majka felszállt arra a fővárosi járatra, innentől kezdve pedig az élete mindenki előtt ismert, hiszen a szemünk előtt zajlott. Az akkori valóságshow szereplők közül egyedül ő maradt a felszínen, a szakma is elismeri, hogy jól csinálja, amit csinál. Van érzéke ehhez a műfajhoz, a slágereket pedig számolatlanul ontja. Az viszont merész vállalkozásnak tűnt, hogy az Arénát sikerülhet megtölteni. Összejött. Manapság ezt nem sok magyar előadó mondhatja el magáról.

Tele volt

Napokig a buli hatása alatt voltam, csodálatos este volt

– fogalmazott a nagykoncert után Majka. – Az elmúlt másfél évtizedben a színpadi rutint már megszereztem, de az Arénában szórakoztatni a közönséget mégis más. A koncert reggelén még tele volt a gatya, utána viszont annyi dolgunk volt, hogy gyorsan elszaladt a nap. Egyszer csak azt vettem észre, hogy kint állok a színpadon, és bármerre néztem, mindenhol embert láttam.

Majka gyermekként a szobájában a spray-s dobozba énekelt, a nagybátyja rockzenekarban gitározott, tehát a zene régen is közel állt hozzá és a családhoz is. A nagykoncertig azonban rengeteg buktatóval nehezített, hosszú út vezetett. Az igazi áttörést – saját bevallása szerint is – a Belehalok sláger hozta meg számára, amelyet már több mint 50 milliószor néztek meg a legnagyobb videómegosztó portálon. Az élet azonban megy tovább, ezekben a napokban éppen az Egyesült Államokban tartózkodik az egyik leghíresebb ózdi.

Szórakozás és klip

– Egy kicsit szórakozunk, de munka is lesz – tette hozzá még az indulás előtt Majka. – Egy klipet forgatunk Los Angelesben és Las Vegasban, amely egy vadonatúj dalunkhoz készül. Ezután pedig jön a fesztiválszezon és számunkra egy nagyon fontos dátum. Június 15-én, a Budapest Park szabadtéri színpadát igyekszünk megtölteni. Ide valamivel kevesebb érdeklődő fér el, mint az Arénában, de biztos, hogy jó hangulat lesz. Játszottunk már itt, egy picivel más ­összetételű a közönség, garantáltan nagy buli lesz.

Aréna után

De visszatérve arra az estére. A koncert utáni VIP rendezvény olyan volt, mintha tizenöt éve, Ózdon lettünk volna. Majka rengeteg gyerekkori barátja, haverja, a városból elszármazott, de ismert személyiség vett részt az afterparty-n. Lazán, kötetlen formában, de a szülőváros ekkor is előkerült.

– Egyre kevesebbet tudott hazajárni, bár Dancsok Tomi meghívásának köszönhetően az utóbbi években koncerteztünk Ózdon – nosztalgiázott Majka. – Sokszor és sokan hívnak, de annyira elfoglalt vagyok, hogy ezeknek a megkereséseknek a többségét udvariasan ugyan, de vissza kell utasítanom. Az tudom, hogy milyen volt a város a kilencvenes években és a kétezres esztendők elején, de mióta Pesten élek felnőtt egy új generáció. Bízom benne, hogy előbb-utóbb elindul a fejlődés útján. Gyönyörű környezetben fekszik, az emberek pedig sokkal többre képesek attól, mint amit gondolnak magukról. Csak hinniük kell magukban. Én hittem, most pedig elérkezett az idő és az Arénában léphettem fel…

ÉM-ME

Videó: A Mirigy lecsapott Majkára! Budapest - A népszerű rapper legújabb slágere sem úszta meg az Irigy Hónaljmirigy-paródiát: a fiúk szokásukhoz hűen most sem fogták vissza magukat. Az IHM nem csak a klipre fókuszált, igyekeztek végigmenni Majka eddigi pályafutásán. És hogy mit szólt mindehhez az ózdi rapper? Örülök neki,... Tovább a cikkhez

Videó: Majka új száma téged is felültet a nosztalgiavonatra A Mindenki táncol öt és fél perc alatt ránt vissza teljesen a '90-es évekbe. Természetesen a hozzá készült klip is ezt a korszakot idézi fel: megemlékeznek benne a videodiszkóról, a VHS-korszakról, a Scooterről és még egy kazettás magnó is előkerül. További érdekesség, hogy a klip elején Majka... Tovább a cikkhez

Videó: Majkáéknak bejött Amerika! Budapest - Az első két rész átütő sikere után Herendi Gábor idén nyáron elkezdte forgatni a Valami Amerika harmadik epizódját, amely várhatóan jövő év elején kerül a mozikba. A film igazi sztárparádé lesz, az eddig ismert szereplők mellett ugyanis sok más népszerű arc is feltűnik a vásznon. A filmhe... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA