Majka köszöni, hogy ő lett az Év Apája

A műsorvezető, aki jelenleg külföldön forgat, videóüzenetben mondott köszönetet az elismerésért. Facebook-oldalán pedig ezzel a kommenttel osztotta meg a jó hírt tartalmazó linket: „Nagyon szépen köszönöm mindenkinek!”

Több híresség mellett Majkát is jelölték az Apa Magazin „Az Év Apája” díjára, amit a szavazatok alapján meg is nyert. Ám mivel jelenleg külföldön forgat, a díjátadón nem tudott személyesen ott lenni – a Story Magazin osztotta meg azt a videóüzenetet, amelyben megköszönte az elismerést, megragadva az alkalmat, hogy rögtön bemutassa a legjobb anyát is.

Forrás: FB

