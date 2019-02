Majd’ a fél megye fertőzött már az afrikai sertéspestis miatt

Kis túlzással a fél megyénket fertőzött területté nyilvánította a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a vaddisznókban talált afrikai sertéspestises esetek miatt. A kijelölés most már 140 települést érint, és szinte az összes járást.

Határokon átnyúló területek

A 2018. október 2-i, Tarcal melletti kitörés óta harmadik alkalommal növelte meg a fertőzött terület kijelölését az eredetihez képest a Nébih, a szigorúan korlátozott terület mérete most nem változott. Viszont a hangonyi esethez kapcsolódó kijelölés is megszületett, itt a szigorúan korlátozott terület az, amit előre jeleztünk, vagyis Domaházát, Kissikátort, Borsodszentgyörgyöt, Hangonyt, Arlót, Ózd jó részét és Sajópüspökit fedi, azonban a fertőzött terület határa az ország és a megye határtól egészen a Dédestapolcsány, Bánhorváti, Nagybarca, Vadna vonalig tart, fedi Putnok nagyobbik részét és Kelemért is lefedve egészen Gömörszőlős határáig tart. Ez a kijelölés a megyehatáron átnyúlva összeér, egy egységet alkot a hevesi kijelöléssel, amelyből viszont visszanyúlik megyénkbe egy rész a Bükkzsérc, Kács, Répáshuta közötti területen, amely azonban településeket nem érint.

Közben az eredeti kitörés körüli kijelölt terület olyan nagy lett, hogy Tiszaújvárostól Körömig, majd onnan felfelé Felsődobsza és Abaújszántóig, Boldogkőváralja és Arka érintésével Gönc határáig, Telkibánya, Nyíri, Kishuta és Nagyhuta után Széphalomig tart. Így, míg korábban a Cigándi járásban egyedül Zemplénagárd volt fertőzött területté nyilvánítva egy ukrán fertőzéses eset miatt, most a teljes járás kijelölés alá esik, immár a magyar esetek miatt.

Egészen pontosan a legutóbbi olyan eset miatt, amelyben két elhullott vaddisznóban mutatta ki a laboratóriumi vizsgálat az afrikai sertéspestist, amelyeket Sátoraljaújhely közelében találtak a szakemberek.

A szigorúan korlátozottak

Ez azt is jelenti, hogy míg korábban a Felső-Tisza vidékétől lefelé volt olyan kijelölés, amely átnyúlt a megyehatáron Szabolcsba, most már északon, Cigánd és Dombrád vonalától is közös a terület a másik szabolcsi kijelöléssel, amely az ukránnal is közös. Ez jól jelzi, hogy a fertőzött állatok az ország és megyehatárokkal nem törődve miként mozognak, és adják át egymásnak a betegséget. Nem mellesleg a fertőzött terület kijelölése most már Hajdú megyébe is „átlóg”, ahol eddig nem volt kijelölés – sertéspestises egyedet még most sem észleltek ott.

Jelenleg a korlátozás alá vont területen lévő 140 településből 23 tartozik a szigorúan korlátozott területhez, a többi a fertőzött területbesorolás alá. De a Nébih közepes és magas kockázati besorolás szerint is csoportosítja az érintett településeket, amelyről a honlapján lehet bővebben tájékozódni.

Miközben a romániai Érseléden a napokban újabb fertőzött gazdaság került képbe, addig a szingapúri Agro-Élelmiszer és Állategészségügyi Hatósággal (AVA) kötött megállapodásnak köszönhetően ismét lehetővé vált a magyar vállalatok számára a sertéshús és nem hőkezelt sertéshús készítmények Szingapúrba történő kiszállítása, csak a korlátozás alatti területek kerülnek tiltólistára a szingapúri kiszállítások során.

Hazánk afrikai sertéspestissel fertőzött területein egyéni és társas vadászatot csak járványügyi képzést végzett, sikeres vizsgát tett és erről tanúsítvánnyal rendelkező vadászok folytathatnak. E kötelezettségüknek a vadászok immár online is eleget tehetnek a Nébih távoktatási oldalán, a hivatal így igyekszik segíteni a korlátozó intézkedések könnyebb betartását.

Házi sertésben továbbra sem

A vaddisznókban észlelt afrikai sertéspestis miatt hatósági intézkedések alá vont területek tehát jelenleg öt megyét érintenek az országban, három jól látható gócponttal, és folyamatosan bizonyítják újabb egyedek betegségét a vizsgálatok. A jó hír, hogy házi sertésben továbbra sem jelent meg a betegség hazánkban.

Horváth Imre

