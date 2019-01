Magyarországi kiállítás is szerepel a Global Fine Art Awards díj közönségszavazásán

A kortárs ukrán képzőművészetet bemutató kiállítás 31 ország további 93 jelöltjével együtt került abba a rangos nemzetközi versenybe, amelynek díjait évente 13 kategóriában ítélik oda. A Budapesten 2018. április 6. és június 24. között megrendezett tárlat Az év legjobb csoportos kortárs művészeti kiállítása kategória díját nyerheti el – közölte az MTI-vel kedden a Ludwig Múzeum.

Az évente kiosztott elismerés jelöltjei között különféle művészettörténeti korszakokra és műfajokra fókuszáló egyéni és csoportos válogatások egyaránt helyet kaphatnak. A díj odaítéléséről szakértőkből álló grémium dönt, emellett január 14. és 27. között a közönség is voksolhat kedvencére, és a legtöbb szavazatot kapott jelöltnek odaítélik a Youniversal Award díjat.

Az érdeklődők naponta egyszer szavazhatnak az ABC sorrendben megjelenő kiállításcímekre – a Ludwig Múzeum válogatásának angol címe: Permanent Revolution: Ukranian Art Today – a http://globalfineartawards.org/wp/index.php/poll/2018-youniversal-award/ linken.

A Permanens Forradalom kategóriájának egyetlen közép-európai jelöltje. A másik európai jelölt, a londoni Tate Britain All Too Human – Bacon, Freud and a Century of Painting Life című kiállításának friss változata az elmúlt napokig a Magyar Nemzeti Galériában volt látható Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete címmel.

A díjátadót március 12-én tartják New Yorkban.

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA