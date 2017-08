„Magyarország nem ajándékba kapta a létét…”

„Szent István állama kiállta az idők próbáját, 918 éven át királyságként, azóta is az európai rendhez igazított formában” – jelentette ki Demeter Ervin kormánymegbízott a megyei kormányhivatal Miskolci Nemzeti Színházban megtartott ünnepségén.

„Minden évben augusztus 20-án azt a Magyarországot ünnepeljük, amely nem ajándékba kapta a létét, hanem mindig meg kellett érte küzdenie – folytatta. – Most is vannak olyanok, akik át akarják írni Magyarország történetét, mert így akarnak nyerészkedni. Most is vannak olyanok, akik annak örülnének, ha a magyarok feltett kézzel hagynák, hogy idegenek szállják meg az országot. Mi viszont mindenkor erősek és tettre készek voltunk, így van ez most is…”

Díjak, elismerések

Az ünnepségen kitüntetéseket, elismeréseket adtak át arra érdemes állami tisztviselőknek. Oklevéllel ismerték el Monok község kormányhivatallal való hatékony együttműködését. Az oklevelet Bártfay Emese polgármester és Bodnár Katalin jegyző vette át. Zsigray Árpád, az Ózdi Járási Hivatal vezetője lett idén az év állami tisztviselője, és összesen huszonketten kaptak kormánymegbízotti dicséretet.

Az ünnepségen adták át a „Kreatív tisztviselők” pályázat díjait is.

