Magyarország első alumínium italdobozgyárát adta át a HELL cégcsoport

Magyarország első alumínium italdobozgyárát dr. Szabó László külgazdasági és külügyminiszter-helyettes, Csereklye Barnabas, a QUALITY PACK Zrt. cégvezetője adta át Szikszón. A 30 milliárd forintos beruházás egyedülálló stratégiai pozíciót jelent a HELL cégcsoport számára az üdítőital- és energiaital-gyártás terén, hiszen nincs másik olyan piaci szereplő a szektorban, amely a saját márkájú üdítőitalokon és a töltőüzemen kívül saját alumínium italdobozgyárral rendelkezne. A fejlesztés az Eximbank Zrt., az Unicredit Zrt., és a Raiffeisen Bank Zrt. társfinanszírozása mellett valósult meg.

A felépített 42 000 négyzetméteres QUALITY PACK dobozgyár évi 1,2 milliárd darabos kapacitással képes világszínvonalon gyártani 250 ml-es alumínium italdobozokat és doboztetőket. A világon jelenleg elérhető egyik legmodernebb és leghatékonyabb technológia révén percenként 3000 doboz és doboztető készül el a szikszói gyárban. A most átadott projekt révén a cégcsoport tovább tudja csökkenteni beszállítóitól való kiszolgáltatottságát, amely a jövőbeni növekedés alapját is biztosítja.

A HELL cégcsoport beruházásai mára már világviszonylatban is számottevő tényezők. „Büszkék vagyunk rá, hogy a HELL ENERGY egyedüliként mondhatja el magáról, hogy több országban is piacvezető márkával, saját tulajdonú modern töltőüzemmel, és alumínium italdobozgyárral rendelkezik, ami páratlan stratégiai pozíciót jelent globális szinten is. A legkorszerűbb technológiát betelepítő folyamatos beruházásaink, innovációink és munkahelyteremtéseink révén intenzíven támogatjuk a megye fejlődését és a helyi lakosság munkavállalási lehetőségeit. A gyár 3 éven belül újabb 150 embernek ad majd munkát Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségben.” – nyilatkozta a HELL cégcsoport képviseletében Csereklye Barnabas, a QUALITY PACK cégvezetője. „Szeretnénk megköszönni a magyar kormánynak, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HIPA közreműködésével támogatták és segítették, hogy létrejöjjön ez a történelemi beruházás! Ezen túlmenően köszönettel tartozunk a terveink megvalósulását támogató banki konzorciumnak is, amelynek hatalmas szerepe volt abban, hogy most itt állhatunk! – mondott köszönetet a cégvezető az átadáson.

„A gazdasági növekedés motorja a modern és innovatív technológiai megoldások alkalmazása, amelyre kiváló példa a HELL csoport új, legmodernebb és leghatékonyabb technológiát alkalmazó gyára” – mondta Dr. Szabó László külgazdasági és külügyminiszter-helyettes ünnepi beszédében. Kiemelte, hogy „a fejlesztések és az új beruházások tovább erősítik a HELL csoport meghatározó szerepét mind a magyar, mind pedig a nemzetközi piacon. Mindez a kormány azon célkitűzésével is egybeesik, hogy minél több magyar tulajdonú vállalkozás érvényesüljön a külpiacokon.

