Magyar Nyelv Múzeuma: Az első tíz év már eltelt

1994-ben vetette fel Pásztor Emil nyelvész, hogy emeljenek egy múzeumot a magyar nyelvnek. Ennek a múzeumnak pedig a méltó helye Kazinczy Ferenc egykori otthonában lenne, Széphalmon.

Kitalálták a múzeumot

A múzeum 2008. április 23-án nyitotta meg a kapuit. Nyiri Péter, a PIM – A Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója a kezdetektől részese volt a múzeumi csapatnak.

– 2008 április elején egy teljesen üres épületbe léptünk be – mondja Nyiri Péter. – Nem voltak kiállításaink, nem működött a múzeumpedagógia. Pásztor Emil tanár úr megfogalmazott egy koncepciót, de a valódi tartalmakat, az állandó és az időszakos kiállításokat nekünk kellett kitalálnunk és megvalósítanunk. Akkor még a sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeum alá tartoztunk, amelynek Fehér József volt az igazgatója. Egy évvel később neveztek ki igazgatóhelyettesnek, én voltam az, aki mindig itt voltam helyben, és össze tudtam fogni az ügyeket. 2013-ban kerültünk át a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz egy külön főosztályként, akkor lettem megbízott főosztályvezető, majd 2015-ben kaptam meg a kinevezésemet, azóta vagyok igazgatói jogkörrel felruházott főosztályvezető.

Erősödő szellemiség

A tíz év alatt a múzeum megtelt élettel.

– 2008-tól folyamatosan dolgoztuk ki, hogy milyen legyen a struktúrája a múzeumnak: milyen állandó kiállításaink legyenek, milyen iskolai versenyeket rendezzünk, milyen pályázatokat hirdessünk. 2011-től fokozatosan vezettük be a múzeumpedagógiai részt, amelyet azóta is folyamatosan erősítünk. Szerencsére egyre erősebb a múzeum szellemi holdudvara, így egyre könnyebben tudunk dolgozni is az ebből eredő segítségnek köszönhetően. A látogatószámunk egyrészt stabilizálódott, másrészt folyamatosan emelkedik. Ma már évente 20-25 ezer látogatónk van. Az ország minden részéről érkeznek, és azt se felejtsük el, hogy mi az ország északkeleti végében helyezkedünk el. Az évek folyamán egyre többen jönnek hozzánk a határon túli magyar területekről is. Egyre többen kérnek előzetesen a látogatók közül múzeumpedagógiai foglalkozásokat, azaz nem csupán a kiállításokat nézik meg egy órában, hanem ennél jóval több időt akarnak nálunk tölteni. Sokan úgy mennek el, hogy vissza akarnak térni hozzánk. A látogatószámról lehet mondani, hogy sok vagy kevés, de ha választanom kellene 60 ezer átrohanó ember vagy 25 ezer lélekben feltöltődött és magyarságtudatában megerősödött látogató közül, habozás nélkül az utóbbit választanám – mondja Nyiri Péter.

