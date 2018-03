Magyar Nemzeti Cirkusz: Aranybohóc a színpadon Miskolcon

A ­Magyar Nemzeti Cirkusz ­2018-ban tartja 24. évi turnéját ­­Magyarországon.

Vadállatok és artisták

Európa egyik legjobb vadállat produkciója: az oroszlánokat ezúttal Argentínából Bruno Raffo vezeti. Idén ismét a vendégeik a Columbiai magas­drót csoport, immár 7 fővel. Életveszélyes produkciók a magasban biztonsági kötél és védőháló nélkül! Először Magyarországon dupla halálkerék produkció. Az eddiginél még vakmerőbb ugrások egyszerre 4 kerékben, szintén biztonsági kötél és háló nélkül! Műsorukat Budapesten, Kínában, Moszkvában Arany díjjal, Monte-Carlóban Bronzzal díjazták. A Casselly család a világ leglenyűgözőbb elefánt-revűjét mutatja be 4 elefánttal és 4 lóval. A világ legfiatalabb elefántidomára René Casselly Jr. gyönyörű formációkat alkot az állatokkal. Az ausztriai származású Don Christian nagyon vicces és barátságos műsorával a kicsiket és természetesen a nagyokat is egyaránt szórakoztatja majd. A világ egyik legveszélyesebb levegő produkciója, először Európában Super Silva Jr.: vakmerő bátorsággal minden előadáson az életével játszó Brazil fiatalember hobbijának is vallja munkáját.

Egy igazi cirkuszban ­elengedhetetlenek az állatok. 2018-ban a monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztiválon Ifj. Richter József és ­Merrylu Richter beírták magukat a cirkusztörténelembe egzotikus állatprodukciójukkal. A legrangosabb szakmai zsűri ezt a produkciót bírálta a legmagasabb pontszámmal. Természetesen ezt a produkciót is láthatja a hazai közönség a miskolci ­porondon. Első Japán fellépőjük, Ty Tojo a háta mögötti zsonglőrözéssel a Guiness rekordok közé is bekerült. Sok szeretettel várja 2018-ban is a világ leg­fiatalabb cirkuszigazgatója, ifj. Richter József és társulata a lelkes és igényes szórakozásra vágyó közönséget.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA