Magyar Kupa: Puskás vs. DVTK – Három nap után ismét Felcsúton a Diósgyőr

A Diósgyőri VTK csapata a labdarúgó Magyar Kupában kedden 17.00-tól Felcsúton lép pályára, a negyeddöntő első találkozóján a Puskás Akadémia FC vendégei lesznek. A piros-fehérek három napja ugyanitt játszottak bajnokit, a Videoton FC vendégeként, és 4-1-re kikaptak. Elsőként azt vetettük fel Bódog Tamásnak, a diósgyőriek szakmai igazgatójának, hogy előnyösebb helyzetben van, mint általában, amikor két idegenbeli meccset játszanak egymás után, és még az is lehet, hogy a soros ellenfelüknél is előnyösebben, mert a Puskás három napja idegenben játszott bajnokit (Pakson kaptak ki, 3-1-re).

– Ráadásul a szombati mérkőzésünk után itt maradtunk a közelben, nem utaztunk annyit, nem leszünk fáradtabbak, nem új helyre kell menni, és nem azzal leszünk elfoglalva, hogy az új körülményekhez alkalmazkodjunk. S ez is plusz lehet ahhoz, hogy jól szerepeljünk – mondta Bódog Tamás, majd hozzátette: – De azt azért nem mondanám, hogy előnyösebb helyzetben leszünk, mint a hazai együttes, viszont egy szokásos idegenbeli mérkőzéshez képest igen.

Kielemezték

A szakvezetőtől megtudtuk, hogy vasárnap kielemezték a Videoton FC elleni meccs történéseit.

– A vereséget kezelni sosem könnyű, igyekeztünk túllépni ezen, megpróbáltuk megtalálni a pozitívumokat, ami volt. A Videoton nem véletlenül áll ott a bajnokságban, ahol, és vélhetően mások is járnak majd úgy, mint mi. A Paks vendégeként gázosabb volt kikapni, de ahogy akkor volt lehetőség, hogy a kupameccsen javítsunk, akkor a Vác ellen, most is van az MK-ban ilyen, ugyanis a Puskás ellen a pár nappal ezelőtti negatív élményeket pozitív irányba indíthatjuk.

Mint arra Bódog Tamás is utalt: a bajnoki vereséget követően nem jöttek vissza Miskolcra, Diósgyőrbe a DVTK labdarúgói, hanem Zsámbékon egy négynapos összetartáson vesznek részt, így innen utaznak át a mai Magyar Kupa találkozóra. De nem ugyanazzal a kerettel, amelyikkel a Videoton ellenire átbuszoztak.

– A Videoton ellen három eltiltott játékosunk volt, Brkovic, Lipták és Kocsis, ők vasárnap este csatlakoztak hozzánk. Felesleges lett volna hamarabb, mert más edzésmunkát kellett végezniük azért, mert a hétvégén nem játszottak, így otthon, a második csapattal végezték a programjukat – mondta a szakmai igazgató, aki arra a felvetésre, hogy érkezésükkel a Videoton elleni kezdőcsapat biztosan változik, így felelt: – Igen, lesznek változások, mert a lehető legtöbbet ki akarjuk hozni a meccsből, ugyanis tovább akarunk jutni.

Győzelemmel

Felvetettük Bódog Tamásnak, hogy függetlenül attól, hogy most lesz a legnagyobb szabadságfoka a csapat összeállítását illetően, hiszen sem a külföldiek, sem a fiatalok szerepeltetése vonatkozó szövetségi, pénzzel motivált ajánlás nem szab meg egy bizonyos irányt, kemény meccsre van kilátás, hiszen a gyengébb bajnoki szereplése miatt a Puskásnak is kiváló terep a bizonyításra a kupa. Igaz, a légiósok szerepeltetése őket sem nyomja, de lehet, hogy eddig sem nyomta, ugyanis szombaton Pakson 9 olyan játékos szerepelt a kezdőcsapatukban, aki a határon túl született.

– Nehéz lesz, mert attól függetlenül, hogy rosszabbul szerepelnek, a költségvetésük többszöröse a miénknek, és sok képzett légiósuk van, akik erősek. De csapatként mi erősebbek vagyunk, ezzel tudjuk kompenzálni a különbséget. Biztos náluk is lesz 1-2 változtatás, kíváncsian várom, hogy milyen szintű – mondta Bódog Tamás, aki arra a kérdésre, hogy mivel lenne elégedett annak tudatában, hogy még egy visszavágó is lesz, így felelt: – Győzelemmel, mert azzal előnyösebb helyzetből kezdhetnénk a második meccset.

ÉM-BCS

MK-negyeddöntők

A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntők első mérkőzéseinek programja:

Kedd

17.00: Puskás AFC (NB I) – Diósgyőri VTK (NB I)

18.00: Újpest FC (NB I) – MTK Budapest (NB II)

Szerda

16.00: Budapest Honvéd (NB I) – Debreceni VSC (NB I)

17.00: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő (NB I) – Békéscsaba 1912 Előre (NB II)

Az április 4-re kiírt visszavágók pontos programja még nem ismert.

