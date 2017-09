Magyar Kupa: Ötössel küldték haza a Macik a Ferencvárost

Jégkorong Magyar Kupa, selejtező, 2. forduló

DVTK Jegesmedvék – Ferencvárosi TC 5-0 (2-0, 1-0, 2-0)

Miskolc, 820 néző. V.: Babic, Halassy (Pálkövi, Mokrai).

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Leppanen, Rusk 1, Magosi (1), Galanisz (1), Miskolczi (1) – Rantanen (1), Láda B. 1, Tóth A. (1), Vas 1 (1), Sakaris 1 (1) – Vojtkó, Gőz, Pavuk 1, Kulmala, Ritó – Bernáth, Szopos, Karda, Albert T., Tóth G. – Kiss B. (cserekapus). Vezetőedző: Mikael Tisell.

Ferencvárosi TC: Pleszkán – Hietamaki, Tuominen, Dubek, Fliszár, Szappanos – Jabornik, Owen, Könczei, Németh, Virág – Jászai, Korbuly, Bödök, Kovács V., Farkas L. – Lakatos, Lengyel, Rafaj, Shupe, Tendler – Sevela (cserekapus). Vezetőedző: Greg Lindqvist.

Kiállítások: 10 perc, ill. 6 perc

Edzői nyilatkozatok

Mikael Tisell: Elégedett vagyok a ma esti teljesítménnyel, ám úgy érzem, tudnánk ennél jobban összpontosítani, pontosabban játszani. A védekezés jól megy, emberhátrányban is, sőt, még gólt lőni is sikerült hátrányból. Az emberelőnyös játékon azonban van még mit javulni. Ma este ismét sikerült egy kettős hátrányt is kivédekezni, ehhez persze ismét kellett Adorján remek teljesítménye. Összességében elégedett vagyok a ma estével.

Greg Lindqvist: Ugyanazok a helyzeteink voltak meg, mint a DVTK-nak, ám azonban amíg ők ezeket értékesíteni tudták, addig nekünk nem sikerült. Nem játszottunk rosszul, különösen a második harmadban, ám gólt lőni itt sem sikerült. Sajnos a kettős előnyt sem tudtuk kihasználni, pedig akkor talán lett volna esélyünk fordítani. Adorján teljesítményét el kell ismernem, nagy szerepe volt abban, hogy gól nélkül maradtunk.

