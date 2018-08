Magyar Kupa: Nyíregyházán kezd majd az ÓAM-Ózdi KC

A Magyar Kézilabda Szövetségben elkészítették a férfi Magyar Kupa selejtezőjének, és az 1. fordulójának a párosítását. Megyénk csapatai közül ebben a szakaszban egyedül az ÓAM-Ózdi KC NB I/B-s gárdája érdekelt. A piros-kékek az első körben az ugyancsak másodosztályú Nyíregyháza vendégeként szerepelnek. A továbbjutásról egy mérkőzés dönt, amelyet a csapatoknak legkésőbb szeptember 19-ig kell lejátszani. A két egyesület ettől eltérő, korábbi időpontban is megegyezhet egymással.

Érdekesség, hogy az ÓAM-­Ózdi KC és a Nyíregyháza többször is találkozik majd egymással az előttünk álló időszakban. Augusztus 25-én az ózdi klub felkészülési tornát rendez, amelyre a szabolcsiakat is meghívták. Ezután következik a fent említett kupameccs, de a bajnokságban is nagyon hamar, már a második fordulóban randevúznak egymással a felek.

A férfi Magyar Kupa küzdelmeibe az NB I-es Mezőkövesdi KC később csatalakozik be.

