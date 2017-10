Magyar Kupa: Nógrádban a DVTK, hazai pályán a Cigánd és az Újváros

Magyar Kupa, a 32. közé jutásért

Balassagyarmati VSE – Diósgyőri VTK (Balassagyarmat, kedd, 13.30)

Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója: – Azért került át keddre ez a mérkőzés, mert a hétvégén a Haladással játszunk Sopronban, tehát egy nagyon hosszú utazás vár ránk. Ráadásul vasi ellenfelünk is átkérte kupatalálkozóját mára Tiszaújvárosba, ezért ebből a szempontból is észszerű volt ez a lépés, egy nappal több lesz a felkészülésre, az együttműködést köszönjük a balassagyarmatiaknak. A kupának az a szépsége, különlegessége, hogy az alacsonyabb osztályú csapatoknak is nagyobb az esélyük, hiszen ebben a szakaszban még csak egy meccs dönt a továbbjutásról. Ez motiváló a hazaiaknak, hogy képesek lehetnek erre, biztos, hogy egy ilyen felfogásban pályára lépő ellenféllel fogunk találkozni. Azonban éppen ez az, amit mi szeretnénk megakadályozni úgy, ahogyan Veszprémben, ahol már a meccs elején gólokat tudtunk szerezni. Ez most is jó, fontos lenne, hogy az első perctől ne adjunk esélyt az ellenfélnek. Azok a játékosok, akik nem játszottak a hétvégén, most meg fogják kapni a lehetőséget, azért vannak velünk, azért tagjai ennek az erős keretnek. Bizonyíthatnak maguknak és a stábnak, hogy lehet rájuk számítani, körülbelül azon logika szerint lesz az összeállítás, ahogyan a kupa első fordulójában volt.

A Balassagyarmati VSE – Diósgyőri VTK Magyar Kupa-mérkőzésről élőben tudósítunk 13.30-tól: dvtk.boon.hu.

Cigánd SE – Füzesgyarmati SK (Cigánd, kedd, 13.30)

Terjék Sándor, a cigándiak technikai vezetője: – Egy jó játékosokból álló csapat érkezik hozzánk, amellyel egy bajnokságban szerepelünk. Már játszottunk is velük, nyertünk, de abból a meccsből nem lehet messzemenő következtetést levonni, mert ellenfelünk erősödött azóta. A bajnokságban mostanában nagyon hullámzó teljesítményt nyújtunk, legutóbbi két összecsapásunkat elveszítettük, egyrészt ezt szeretnénk feledtetni. Másrészt természetesen mindettől függetlenül tovább akarunk jutni, és hisszük, hogy tovább is fogunk, hogy ki tudjuk szolgálni mindig kitartó közönségünket. Már az is rang, hogy itt vagyunk, ha pedig bekerülnénk a 32 közé, egy még szűkebb elitbe, akkor az már nagyon nagy dolog lenne. A kezdőcsapat biztos, hogy más lesz, mint a hétvégi bajnokin, páran olyanok is szerepet kapnak majd, akik eddig kevesebbet jutottak szóhoz.

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Swietelsky Haladás (Tiszaújváros, kedd, 13.30)

Gerliczki Máté, a Termálfürdő FC Tiszaújváros edzője: – A bajnokságban hazai pályán nem nagyon megy nekünk. Ennek „érdekessége”, hogy nem a játékunkkal van gond, hanem a góllövéssel, ezért az esetleges kupasiker megítélésem szerint nagyot lendítene rajtunk. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az élvonal és NB III között általában nemcsak papíron, hanem a pályán is jelentős a különbség. Ezt azonban mi szervezettséggel és lelkesedéssel szeretnénk eltüntetni erre a 90, vagy akár 120 percre. Többször láttam az NB I-es szombathelyieket, és a játékuk közben szerzett benyomásaim alapján most apróságra hívom fel a fiúk figyelmét. Mint mindig, most is igyekszem felkészíteni őket a Haladás erősségeire, az pedig majd a pályán dől el, hogy ebből a gyakorlatban mit tudnak megvalósítani. Keretünk tagjai közül Nagy R. megsérült, rá nem számíthatunk, a többiek azonban hadra foghatók és valamennyien bizonyítani akarnak.

A pontos menetrend:

Október 24. (kedd),

13.30: Cigánd SE (NB III) – Füzesgyarmati SK (NB III)

13.30: Termálfürdő Tiszaújváros (NB III) – Swietelsky Haladás (NB I)

13.30: Balassagyarmati VSE (NB III) – Diósgyőri VTK (NB I)

13.30: Kisvárda MG (NB II) – Ferencvárosi TC (NB I)

13.30: FC Dabas (NB III) – Videoton FC (NB I)

13.30: Monori SE (NB III) – Debreceni VSC (NB I)

Október 25. (szerda),

13.30: Mád FC (megyei I.) – Békéscsaba 1912 Előre FC (NB II)

13.30: Putnok FC (NB III) – Dorogi FC (NB II)

13.30: Gödöllői SK (megyei I.) – Újpest FC (NB I)

13.30: Bátaszék SE (megyei I) – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő (NB I)

13.30: Eger SE (megyei I.) – Puskás AFC (NB I)

13.30: Balatonfüred FC (megyei I.) – Paksi FC (NB I)

13.30: Szekszárd UFC(NB III) – FC Csákvár (NB II)

13.30: Ceglédi VSE (NB II) – Soroksári SC (NB II)

13.30: Törteli KSE (megyei II.) – FC Sényő (megyei I.)

13.30: Andráshida SC (NB III) – BFC Siófok (NB II)

13.30: UFC Nagykanizsa (megyei I.) – Olajmunkás SE (megyei I.)

13.30: Pilisi LK (megyei I.) – Zalaegerszegi TE FC (NB II)

13.30: Tatabányai FCE (megyei II.) – Nagyecsed RSE (megyei I.)

13.30: Csorna SE (NB III) – Nyíregyháza SFC (NB II)

13.30: Ercsi KSE (megyei I.) – Érdi VSE (NB III)

13.30: Szegedi EOL SC (NB III) – ETO FC Győr (NB II)

13.30: Iváncsa SK (NB III) – MTK Budapest (NB II)

13.30: Ibrány SE (megyei II.) – Budafoki MTE (NB II)

13.30: STC Salgótarján (NB III) – Vác FC (NB II)

13.30: Bácsa FC SE (megyei I) – Vecsési FC (NB III)

13.30: Ásotthalmi TE (megyei I.) – Rákosmente KSK (NB III)

13.30: Gyöngyösi AK (NB III) – Szentlőrinc SE (NB III)

13.30: Salgótarjáni BTC (megyei I.) – Szarvasi FC (megyei I.)

17.00: Gyirmót FC Győr (NB II) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB I)

18.00: Budaörsi SC (NB II) – Budapest Honvéd (NB I)

20.00: Dunaújváros-PASE (NB III) – Vasas FC (NB I)

