Magyar Kupa – Még egy körrel továbbjutni a párharcokból

Putnok FC (NB III) – FC Csákvár (NB II)

Putnok, szombat, 15.00.

Koszta Péter, a Putnok FC edzője: – A cél a kupában mindig a továbbjutás kiharcolása, és az, hogy minél magasabb osztályú csapatot fogadhassunk. A Csákvár nem kellemes ellenfél, profi játékosokkal érkező NB II-es gárda. Legutóbb a tavalyi évad utolsó előtti bajnoki fordulójában, a Barcika ellen láttam őket itt, Putnokon. Persze vannak frissebb információink is, tisztában vagyunk azzal, hogy Bobál rugdossa a góljaikat, és hogy a Puskás Akadémia utánpótlásából építkeznek. Erősebb a játékosállományuk, de egy meccsen bármi megtörténhet. Igaz, azzal, hogy nem hétközi forduló van, hogy van idejük az NB I-es, NB II-es együtteseknek rákészülniük a kupameccsre, ez nem a kisebb csapatok malmára hajtja a vizet.

Gesztelyi FC (megyei I.) – Sajóbábonyi VSE (NB III)

Gesztely, szombat 15.00.

Huszák Géza, a Gesztelyi FC edzője: – Mivel az előző évadban még az ellenfél kispadján ültem, így természetesen jól ismerem az ellenfelet, azzal együtt is, hogy a nyáron, elsősorban Diósgyőrből erősítettek, tehetséges fiatalokkal. Az, hogy főtáblára felkerültünk nemcsak azért nagy dolog, mert tavaly 11. helyezett volt a csapat, hanem azért is, mert a gesztelyi együttes még soha nem jutott el eddig. Nem megbántva a Sajóbábonyt, kaphattunk volna tőlük erősebb ellenfelet is, és persze mehettünk volna az ország másik végébe, egy másik megyei I-es gárdához is. Az élet így hozta, hogy az ellen a csapat ellen kell kupázni, amelyik tavaly velem nyert bajnokságot. Tudjuk, hogy ellenfelünk erősebb, de mindent megteszünk majd azért, hogy jó eredményt érjünk el.

Kriston István, a Sajóbábonyi VSE edzője: – Úgy készülünk erre a kupatalálkozóra, mint egy bajnoki mérkőzésre, a célunk az, hogy továbbjussunk ebből a párharcból. Nem lesz teljesen ismeretlen az ellenfél, hiszen a csapatból elég sok játékossal kapcsolatban képben vagyunk, és emellett megnéztem őket a Hidasnémeti elleni bajnokin, a múlt hét végén. Ennek során azt láttam, hogy a pályájuk nem a legjobb állapotban van, de ehhez tudnunk kell alkalmazkodni, illetve azt is elraktároztam magamban, hogy a pontrúgásaik veszélyesek, hogy stabil, jó csapatot alkotnak. Nehéz mérkőzésre van kilátás, bizonyára ellenfelünk azon lesz, hogy folytassa jó szereplését a kupában, mi pedig azon, hogy sikerrel vegyük az első MK-­meccsünket.

Edelényi FC (megyei I.) – Sárvár FC (NB III)

Edelény, szombat, 15.00.

Szlifka Csaba, az Edelényi FC edzője: – Dolgoztunk azon, hogy minél több információt szerezzünk a Sárvárról, úgyhogy nem lesznek teljesen ismeretlenek. Tudjuk, hogy gyors támadóik vannak, és bár nem állnak jól a bajnokságban, a hét meccsükön összesen hét gólt kaptak, vagyis a védelmük stabilnak tűnik. Masszív ellenfélre számítunk, akik ellen szeretnénk az adódó lehetőségeket megragadni. A heti két edzésünkkel, amelyeken nem is tud mindig, mindenki ott lenni, mások a lehetőségeink, mint ellenfelünknek, most is lesz olyan játékosunk, aki a munkából jön a meccsre. De ettől függetlenül megpróbálunk továbbjutni, és ha tízből kilencszer a Sárvár lenne a jobb, most ezt az egy meccset megnyerni.

Tiszasziget SE (megyei I.) – Termálfürdő Tiszaújváros (NB III)

Tiszasziget, szombat, 15.00.

Gerliczki Máté, a Termálfürdő Tiszaújváros edzője: – Nem sokat tudunk kupaellenfelünkről, de annyit igen, hogy mind az öt meccsüket megnyerték a Csongrád megyei bajnokságban, vagyis bizonyára jó erőkből álló együttesük van. Mi ennek ellenére, a hosszú utazással együtt is szeretnénk továbbjutni. Már csak azért is, mert Tiszaújvárosban szép hagyományai vannak az eredményes MK-szerepléseknek, 1-2 évente egy-egy nagy csapatot, NB I-es gárdát is sikerült elbúcsúztatni. Ahhoz, hogy ilyenről álmodozhassunk, hogy a kupában az oda-visszavágós párharcok részesei lehessünk, a Tiszasziget ellen tovább kellene lépnünk. Különösebb gondunk nincs, így bizakodóak vagyunk a mostani összecsapás előtt.

Pécsi MFC (NB III) – Kazincbarcikai SC (NB II)

Pécs, szombat, 15.00

Gálhidi György, a KBSC vezetőedzője: – Kevés információnk volt a jelenleg NB III-as pécsiekről, de ami szükséges volt, azt úgy érzem, sikerült összegyűjtenünk. A PMFC-ből egy-két ember ismerős akár nekem, akár a csapat számára, ezekre az úgymond rutinosabb futballistákra mindenképpen figyelnünk kell majd. Csak nemrég, két napja érkeztem a KBSC-hez, így rövid időnk volt a felkészülésre, de bízom abban, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit tervezünk, és sikerül továbblépnünk a következő fordulóba. Vannak sérültjeink, akik közül nem biztos, hogy mindenki tudja vállalni a játékot, de akik rendelkezésre állnak, azok készek arra, hogy maximális erőbedobással, hozzá­állással küzdjenek. Mivel Pécs messze van, már pénteken útra keltünk, hogy frissek, pihentek legyünk.

Oroszlányi SZE (megyei I.) – Ózdi FC (megyei I.)

Oroszlány, vasárnap, 15.00

Gál László, az Ózdi FC elnöke: – Az a célunk, hogy még egy körrel továbbjussunk, utána pedig még eggyel. Ehhez a hozzánk hasonló cipőben járó Oroszlány vendégeként kell eredményesnek lennünk. A két csapat sok szempontból hasonlít egymásra, a Magyar Kupának pedig ez a legnagyobb varázsa. Olyan ellenfelekkel találkozhatunk, akikkel egyébként a bajnokságban nem. A szakmai stáb megnézte a vendéglátók legutóbbi bajnoki találkozóját, tehát nem teljesen ismeretlenül utazunk a kupameccsre. A 2005/2006-os szezonban sportvezetőként a Fehérvárral már átéltem egy kupagyőzelmet, de az akkori menetelés elején nagyon megszenvedtünk a kicsik ellen. Ebben a sorozatban az alacsonyabb osztályú csapat is sokáig juthat, erre jó néhány példát említhetnénk. Nekünk most a vasárnappal kell foglalkozni, ha sikerül a tervünk, akkor lehet továbbgondolni ezt a menetelést.

ÉM

Magyar Kupa - A mezőkövesdieknek kötelező a továbbjutás Mezőkövesd - A fürdővárosiak szombaton 15 órától a Fővárosi Vízművek SK vendégeként küzdenek. A Magyar Kupa 6. fordulója a papírforma alapján nem ígér nehéz kirándulást az élvonalbeli borsodiaknak, akik megyei első osztályú csapathoz utaznak. – Mi csak és kizárólag a soron következő mérkőzésün... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA