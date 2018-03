Magyar Kupa: Felcsúton szerzett előnyt a DVTK

A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzését játszotta kedden a DVTK Felcsúton, ahol a Puskás Akadémia FC együttese volt a vendéglátó. Mindkét gárda kezdőcsapata sokat változott a három nappal ezelőtti tétmérkőzéseikhez képest. A hazaiaknál a Paks elleni 3-1-es vereséget hozó bajnokihoz mérve, a kilenc külföldön született labdarúgóból csak három (Klinar, Trajkovski, Henty) maradt, valamint a szombati két magyarhoz (Hegedűs L., Spandler) további hat honfi érkezett.

A DVTK nyolc (!) helyen változott, és csak Antal B. kapus volt ugyanazon a poszton, ahol szombaton, ugyancsak Felcsúton, a Videoton elleni 4-1-es vereséget követően, ugyanis a Shestakov egy sorral előrébb, Ugrai pedig eggyel hátrébb, a középpályán kapott helyet, ami azt eredményezte, hogy a komplett védelem és támadósor kicserélődött, miközben a középső sor „csak” megújult.

Ami pedig a meccs iránti érdeklődést illeti: kevesebben voltak most, mint három napja, – összességében és a diósgyőri drukkerek is – de 100 fős kupatáboruk így is hazai pálya hangulatot teremtett. A piros-fehér drukkerek a csapatok közötti bő tíz perces ismerkedés után örömmel nyugtázták, hogy a 13. és 14. percben két gólt is szerezhettek volna kedvenceik: előbb Szarka fejesét védte bravúrral a hazai hálóőr, majd Ioannidis tiszta helyzetből gyatra lövést küldött kapura. A 19. minutában Henty hagyta ki a meccs addigi legnagyobb ziccerét, a védők mögé belőtt labdát egyedül vezethette kapura, de Antal B. bebombázta a ziccert. Nem sokkal később ismét a hazai csatár villant, jobbról a jobb alsó sarok mellé durrantott.

Pár másodperccel később kényszerű csere történt a vendégeknél, a megsérült Kocsist Hasani váltotta, aki a második félidőben valószínűleg ettől függetlenül pályára lépett volna. Félóra játéknál jártak a csapatok, amikor Molnár G. remek elfutását követően, a lövését Antal B. tenyerelte szögletre, majd a fordulatos mérkőzésen, a 34. percben egy labdaszerzést követően Ioannidis a DVTK-t juttatta előnyhöz. A hátrányba került Puskás ugyan próbálkozott azzal az első félidő végén, hogy a vendégkapu előtt helyzetekig jusson, de ez nem jött nekik össze.

A szünetben mindkét edző egyet-egyet változtatott, a második félidő első negyedórájában pedig a Puskás tulajdonképpen beköltözött a DVTK térfelére, a fehér mezes diósgyőriek az előre vágott labdával, megugrások révén próbáltak zavart okozni. A 64. percben Márkvártnak volt egy ígéretes lövése, ami elkerülte a jobb alsó sarkot, válaszként Hasani találta el a labdával Hegedűs kapust. Aztán a felcsúti cserék majdnem összehozták az egyenlítést, de Knezevic szabadrúgása után Perosevic túl sokat várt a lövéssel, és a vendég védők közbeléptek. Nagy erőket mozgósított a Puskás az egyenlítő gól megszerzéséért, többet birtokolták a labdát, a DVTK ritkán jutott át a felezővonalon, de a kék mezesektől csak egy lesről esett találatra futotta. Így piros-fehérek az évad hatodik Magyar Kupa meccsét is megnyerték, és előnnyel várhatják a három hét múlva esedékes visszavágót.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Puskás Akadémia FC – Diósgyőri VTK 0-1 (0-1)

Felcsút, 778 néző. V.: Szőts (Bornemissza, Garai).

Puskás Akadémia FC: Hegedűs L. – Klinar, Hegedűs J., Spandler, Trajkovski – Zsidai – Molnár G., Márkvárt, Madarász, Prosser – Henty. Vezetőedző: Pintér Attila.

Diósgyőri VTK: Antal B. – Eperjesi, Brkovic, Lipták, Forgács – Shestakov, Tóth B., Kocsis, Ugrai – Szarka, Ioannidis. Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Csere: Kocsis helyett Hasani a 23., Prosser helyett Knezevic a 46., Ugrai helyett Vela a 46., Madarász helyett Perosevic a 62., Molnár G. helyett Radó a 72., Ioannidis helyett Bacsa a 81. percben.

Sárga lap: Klinar a 28., Ugrai a 39., Tóth B. a 45., Brkovic az 51., Zsidai a 85., Bacsa a 94. percben.

Gólszerző: Ioannidis (0-1) a 34. percben.

Jók: Hegedűs L., Márkvárt, Henty, ill. Antal B., Brkovic, Lipták, Ioannidis.

Pintér Attila: – Igazi kupamérkőzés volt, megvoltak azok a lehetőségek, amit elterveztünk. 0-0-nál két olyan helyzetünk volt, amiből gólt kellett volna szerezni. Nem jött össze, aztán egy hibából kaptunk egy gólt. Utána becsülettel tették a dolgukat a játékosok, odanyomtuk ellenfelünket, a DVTK nem tudott kijönni, mi pedig nem tudtunk betalálni. Ez egy kupacsata, van még egy visszavágó és úgy gondolom, hogy még nyitott a továbbjutás kérdése.

Bódog Tamás: – Megnyertük a mérkőzést, idegenbeli kupameccsen fontos gólt szereztünk, ami segíteni fogja a továbbjutásunkat. Az első félidő rendben volt, nagyobb helyzeteink voltak, de a második játékrészben kapkodó játék volt. Így, hogy nyertünk, oké, de a magabiztos győzelem az valami más. Hogy nem kaptunk gólt, az szenzációs, de van még mit javítani. Gratulálok a csapatomnak, 1-0 idegenben, ez jó, le a kalappal előttük.

A visszavágó hivatalos játéknapja április 4-e, de a pontos kezdés még nem ismert.

