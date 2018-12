Magyar Kupa – Egy távoli lövés eldöntötte

Plusz 3 Celsius fok, borongós idő, vizes, sáros, mély pálya várta az egyaránt harmadosztályban szereplő Sajóbábonyi VSE-t, illetve Taksony SE-t azon a Magyar Kupa találkozón, amelyen a legjobb 16 közé kerülés volt a tét. Érdekes tény, hogy mindkét gárda a nyáron került fel az NB III-ba: a bábonyiak a B.-A.-Z. megyei I. osztály megnyerése után sikerrel vették a Szajol elleni osztályozót, míg a taksonyiak a Pest megyei I. osztályban bizonyultak a legjobbnak, ám nekik nem kellett pályára lépniük a felkerülésért, a sorsolásnak köszönhetően anélkül feljutottak.

Kevés helyzet

A találkozó első pár percében a vendégek jártak a hazaiak 16-osán belül, majd a házigazda is igyekezett ritmusba jönni. Az SVSE elsősorban a magas labdákban bízott ekkor, hogy ezeket Sebők le tudja játszani az egy szem csatár, Horváth Sz. felé. Azonban Balogh D. egy lövését, és ezzel együtt Iváncsics öklözését leszámítva nem tudtak kialakítani nagy helyzetet a bábonyiak.

A labdabirtoklásért zajló küzdelem a két büntetőterület közé korlátozódott, emellett a pályával is harcolni kellett, egy kicsivel pontatlanabb átadás az adott támadás végét jelentette a sáros gyepen. Pontrúgások, bedobások tördelték a meccset, mígnem a 35. percben Szilágyi M. 22 méterről, a bal összekötő helyéről Málik kapujának bal alsó sarkába bombázott (0–1). Három perccel később Málik hárított, aztán a 42. percben Tóth I. tornáztatta Iváncsicsot.

Középpályán többet

A második félidőre azzal a szándékkal jött ki a Sajóbábony, hogy minél hamarabb egyenlítsen, csakhogy a Taksony védelme igen szervezett volt, jól tömörültek a saját kapujuk előterében. A vendégeknél működött a kisegítés is, illetve kapusteljesítmény is volt Iváncsics részéről. Sebőkék főleg középpályás munkában nyújtottak többet, mint az első negyvenöt percben, így aztán a csatárnak, Horváth Sz.-nek is több lehetősége adódott arra, hogy gólt szerezzen. Persze, az is benne volt a mérkőzésben, hogy a Taksony egy kontra végén másodszor is betalál, de a borsodiaknak vállalniuk kellett ezt a kockázatot. A pontrúgásoknál már az egyik középső védő, Tucsa is felhúzódott fejelni, ám változást ez sem hozott, sőt, a fiatal védő második sárga lapja után a kiállítás sorsára jutott. Az SVSE ebben a játékrészben mindent megtett a továbbjutás elérése érdekében, de a hátrányból nem tudott visszakapaszkodni egy szervezett csapat ellen.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

Sajóbábonyi VSE – Taksony SE 0–1 (0–1)

Sajóbábony, 150 néző. V.: Berényi (Varga, Baghy).

Sajóbábonyi VSE: Málik – Tóth I., Balogh D., Tucsa, Tátrai – Fazekas (Balogh M., 86.) – Icsó, Lakatos, Molnár M., Sebők (Sárándi, 78.) – Horváth Sz. Edző: Kriston István.

Taksony SE: Iváncsics – Patály, Wágner, Hesz, Meiszter – Farkas, Kozári (Hamar, 76.), Pfister, Sárossy – Szilágyi M. (Győri, 93.), Namquita. Edző: Szabados Tamás.

Sárga lap: Tucsa a 60., Balogh D. a 75., Wágner a 86., Tátrai a 92., Iváncsics a 93. percben.

Kiállítva: Tucsa a 87. percben.

Gólszerző: Szilágyi M. (0–1) a 35. percben.

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Kriston István: – Sajnos, ma a futball igazságtalan volt velünk szemben, ugyanis a második félidőben szinte nem is jártunk a saját térfelünkön. Rengeteg szögletünk, bedobásunk, helyzetünk volt, de ezekkel nem tudtunk élni.

Szabados Tamás: – Tudtuk, hogy jól fel kell készülnünk, mert egy felpaprikázott csapat lesz az ellenfelünk, de a játékosok betartották azt, amit kértem. Az első félidőben több lehetőségünk volt, lezárhattuk volna a meccset, törvényszerű volt, hogy a másodikban ránk jöttek a hazaiak, de összességében megérdemelten jutottunk tovább, igazi kupahangulatban.

Továbbjutott: a Taksony SE.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA