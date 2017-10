Magyar Kupa: Eddig háromból három

Balassagyarmati VSE (NB III) – Diósgyőri VTK (NB I) 0-1 (0-0)

Balassagyarmat, 600 néző. V.: Böcskei.

Balassagyarmati VSE: Czirjék – Nagy G., Erdei, Bonivárt, Jónás – Kovács K. (Szita, 79.), Popovics, Nagy O., Szandai (Tóth P., 59.) – Magos, Tihanyi (Bódis, 46.). Vezetőedző: Kis Károly.

Diósgyőri VTK: Antal B. – Nagy T., Kocsis (Forgács, 25.), Oláh B., Bárdos – Tóth B. – Eperjesi, Kitl M. (Lipták, 82.), Szabó II. B. (Ternován, 63.) – Óvári, Bacsa. Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

55. perc: Kitl M. végzett el sarokrúgást a jobb oldalról, beadására a hosszú oldalon Tóth B. érkezett, aki 4 méterről a jobb kapufával szemben érkezve fejelt a hazai háló jobb oldalába, 0-1.

Jók: Czirjék, Erdei, Bonivárt, ill. Oláh B., Tóth B., Szabó II. B., Nagy T.

Kis Károly: – Alaposan felkészültünk a Diósgyőrből, de nehéz eltalálni, hogy ilyenkor milyen összeállításban érkezik egy széles rotációval rendelkező csapat. Mi tudatosan engedtük át a területet ellenfelünknek, hiszen a DVTK legutóbbi eredményei figyelmeztetőek, Bódog Tamás jó munkát végez, amihez ezúton is további sikereket kívánok. Kontrákra szerettünk volna építeni, ebből a végén adódott is 2–3 lehetőségünk, amelyek kimaradtak, de összességében a Diósgyőr megérdemelten nyert.

Bódog Tamás: – Az első 70 perc rendben volt, ellenfelünk nem tudott kibontakozni, mi irányítottuk a játékot. Utána jöttek a hazai kontrák, ezt a Balassagyarmat jól csinálta, volt belőle veszély. Azt azért elvárnám, hogy ilyenkor nagyobb koncentrációval játsszunk, de persze nem könnyű az ilyen helyzet, amikor ilyen szokatlan összeállításban játszik a csapat. De a lényeg az, hogy továbbjutottunk.

Továbbjutott: a Diósgyőri VTK.

Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III) – Swietelsky Haladás (NB I) 1-1 (1-1, 1-1, 1-0) – büntetőkkel: 3-1

Tiszaújváros, 400 néző. V.: Veizer.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg – Márton, Dajka, Fodor, Nagy P. – Illés (Turcsik, 52.), Balogh (Kovács P., 80.), Orosz, Hussein – Lukács (Bucz, 65.), Pap. Vezetőedző: Gerliczki Máté.

Swietelsky Haladás: Gyurján – Schimmer, Jagodics, Bolla, Jánvári – Tóth D., Kovács L. (Kovalovszki, 75.) – Németh, Martínez (Petró, 55.), Tóth M. – Pinte (Ibrahim, 61.). Vezetőedző: Pacsi Bálint.

42. perc: Egy jobb oldali bedobás után Nagy P. 22 méteres lövése elakadt a védőkben, Illés csapott le a labdára a tizenegyes pontnál, egyet tolt rajta és a kapu közepébe helyezett, 1-0.

89. perc: Németh passzolt a jobb oldalon Schimmerhez, aki 16 méterről a bal sarokba lőtt, 1-1.

Jók: az egész csapat, ill. Németh, Schimmer.

Gerliczki Máté: – Legelőször hadd jegyezzem meg: ma reggel játékosunk, Nagy Dávid otthonában összeesett és elvesztette eszméletét, ezért ezt a fantasztikus sikert az ő mielőbbi gyógyulására ajánljuk. Nagyon jól játszottunk, sok helyzetet kidolgoztunk, de egy kivételével ismét mindet kihagytuk. Rendkívül örülök, hogy visszatért Újvárosba a futballhangulat, szurkolóink, vezetőink és csapatunk közös sikere ez a mai.

Pacsi Bálint: – Sok helyzetet kidolgoztunk, de egy méterről sem tudtunk a kapuba találni. Gratulálok a hazaiaknak a továbbjutáshoz.

Továbbjutott: FC Tiszaújváros.

Cigánd SE (NB III) – Füzesgyarmati SK (NB III) 1-1 (0-0, 0-0, 0-0) – büntetőkkel: 3-1)

Cigánd, 100 néző. V.: Ducsai.

CISE: Sánta – Répási, Kovács G., Baksa, Jáger (Timkó, 59.) – Molnár T., Balla, Ötvös, Toma – Szöllősi (Benke, 46.), Németh (Oláh, 71.). Technikai vezető: Terjék Sándor.

Füzesgyarmati SK: Kőrösi – Styecz, Sipos, Toca, Bakk – Miklya (Farkas, 71.) – Kiss D. (Kelemen, 118.), Urbán, Vincze, Lukács – Popescu (Bácsi, 76.). Edző: Boros Tibor.

113. perc: Egy baloldali beadás után remekül érkezett Oláh, aki 5 méterről a léc alá vágta a játékszert, 1-0.

117. perc: Egy szögletet követően kiérkező labdát az ötös sarkáról Lukács lőtt a jobb alsó sarokba, 1-1.

Kiállítva: Toca (40.). Jók: Sánta, Baksa, Toma, ill. az egész csapat.

Terjék Sándor: – Örülök, hogy továbbjutottunk.

Boros Tibor: – Játékosaimnak elmondtam a meccs előtt, hogy ne legyen bennük eredménykényszer, csak tegyék oda magukat. Ezt maximálisan megtették, úgyhogy a hozzáállással elégedett lehetek. Sajnos, a végén a 11-esekkel alulmaradtunk, gratulálok a Cigándnak.

Továbbjutott: Cigánd SE.

További eredmények: Kisvárda-Master Good – Ferencváros 1-0 (1-0), Monori SE – Debreceni VSC 2-3 (0-0), FC Dabas – Videoton FC 0-4 (0-3).

Ma újabb három megyei csapat lép pályára a Magyar Kupában.

Gyirmót FC Győr – Mezőkövesd Zsóry FC (Győr, szerda, 17.00)

Kuttor Attila, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – A paksi bajnoki mérkőzésünkön biztató jeleket láttam, az 1 pont könnyen lehetett volna 3 is. Szeretnénk napról napra fejlődni, eredményesebbé válni, ezért keményen dolgozunk. A soron következő lépcsőfokot a Gyirmót elleni kupafellépésünk jelenti, a kisalföldieket jól ismerjük, hiszen az NB I-ben játszott és az NB II-ben is riválisa volt a Mezőkövesdnek. Most ők lesznek otthon, már csak ezért sem lesz könnyű számunkra a találkozó, de azt jól tudjuk, hogy manapság csak nehéz csaták léteznek. Mi azonban kizárólag önmagunkkal foglalkozunk és természetesen jól felkészülve a továbbjutás kivívása a célunk. Egyébként mindenhol és mindenki ellen nyerni szeretnénk, az esetleges szerdai diadalunk pedig különösen jól jönne nekünk, hiszen igencsak helyrebillentené a lelki egyensúlyunkat szombatra, amikor a Ferencvárosi TC együttesét látjuk majd vendégül Mezőkövesden.

A szakvezető sérülés miatt nem számíthat Csirmaz, Gohér és Pillár játékára.

Putnok FC – Dorogi FC (Mucsony, szerda, 13.30)

Koszta Péter, a Putnok FC vezetőedzője: – Azt szerettük volna, ha NB I-es csapatot kapunk, de ez nem jött össze, NB II-es lett belőle. Persze a másod- és a harmadosztály között is van némi különbség, ennek jegyében a Dorog tőlünk valószínűleg jobb képességű játékosokkal rendelkezik, labdarúgóik hétről hétre erősebb mezőnyben pallérozódnak, nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. Ellenfelünket láttam már játszani, a nagymúltú klub viszonylag gyors játékosokkal rendelkezik, középpályásai agresszívek és jól fejelő embereik is vannak. Részünkről nagy koncentráció szükséges ahhoz, hogy helytálljunk, esélyünk legyen a továbbjutás kiharcolására. A kupában egyébként nem határoztunk meg különösebb célt, de azért szeretnénk minél tovább menetelni. Most nem mi vagyunk az esélyesek, ráadásul a múlt hétvégi játékunkat kicsit kevésnek tartottam. Azzal a tudattal megyünk ki, hogy a pálya talaja mély lesz, ezért erőteljes párharcokra és sok ütközésre, továbbá küzdelmes futballra számítok. Ismét azoknak adok bizonyítási lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak. Sérülés miatt Dávid F., Fábián, Kemény T. és Szemere B. nem szerepelhet, a többiek azonban hadra foghatók.

Mád FC – Békéscsaba 1912 Előre (Mád, szerda, 13.30)

Szűcs Ádám, a Mád FC edzője: – A sorsoláskor bíztunk abban, hogy talán még kaphatunk egy olyan ellenfelet, amellyel szemben több sanszunk lehet a továbbjutás kiharcolására, nem állít bennünket megoldhatatlan feladat elé. Végül is egy jó, tradíciókkal rendelkező csapatot kaptunk riválisnak, amelynek természetesen szeretnénk megnehezíteni a dolgát. Régebbi kapcsolatok révén utánuk kérdeztünk, hogy milyen futballt játszanak, mik az erősségeik, tehát valamennyire képbe kerültünk velük kapcsolatban, de a saját dolgainkat lényegesen ez nem befolyásolja. Hétvégén is játszottunk a bajnokságban, most hét közben is pályára lépünk, azonban nem zavar bennünket ez a ritmus, a magunk módján bírjuk ezt a terhelést. Szeretjük ezt a sportágat és nem panaszkodunk, ha futballozni kell… Szeretnénk megmutatni, mire vagyunk képesek, a keretünk fiatal, hátha valaki egy jó szereplésnek köszönhetően magasabb szintre is eljuthat. Az elvárás a klubvezetés részéről és magunkkal szemben is az, hogy a meccs végén ne maradjon bennünk semmilyen hiányérzet. A keretünk 15–16 fős, mindenki a helyszínen lesz, és vélhetően ebből adódóan szinte mindenki játszani is fog. Szeretettel várjuk a szurkolókat a meccsre, a környékről is.

– ÉM –

