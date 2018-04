Magyar Kupa: DVTK vs. Puskás Akadémia – Nyomás az elődöntőért

A labdarúgó Magyar Kupában szerdán 18.00-tól Diósgyőri VTK – Puskás AFC mérkőzést rendeznek. A két csapat a negyeddöntő visszavágóját játssza Mezőkövesden, a Városi Stadionban (a DVTK új létesítményét várhatóan a jövő hónapban adják át, ekkortól játszhatnak igaziból hazai pályán a piros-fehérek), és a 4 közé jutásról döntő második mérkőzést a pályaválasztó együttes várhatja előnyből, köszönhetően annak, hogy március 13-án, Felcsúton 1-0-ra nyerni tudtak.

A legfontosabb hét

A DVTK szakmai igazgatója, Bódog Tamás a múlt héten csütörtökön, a klub által tartott sajtótájékoztatón csapata legfontosabb hetének nevezte ezeket a napokat, amely a múlt szombati, Budapest Honvéd elleni bajnokival kezdődött. Azon a debreceni találkozón 1-1-es döntetlen született, a Diósgyőr a jó első félideje után eltűnt, és a meccs utáni nyilatkozatában két érdekesség is volt a Bódog Tamás által elmondottakban: az egyik, hogy a szünetben kár volt megdicsérnie a játékosokat, mert elhitték, hogy tudnak focizni, a másik, hogy szorgalmas, szürke csapatnak nevezte együttesét, és előrevetítette, hogy a kiesés elkerülésért fognak harcolni.

– A keserűség beszélt belőlem, úgy éreztem magam, mint egy vereség után, hogy egy megnyert meccset engedtünk ki a kezünkből, és a játékosok is ezt érezték. Bosszantó volt, ami történt, hiszen az első félidő utolsó 6-7-8 percét leszámítva, nem tudok találni olyat, amiben kivetnivaló lett volna. Ezért is mondtam a szünetben, hogy azt kell folytatni, ami eddig volt. De a második játékrész elején jött a gól, és szétesés, szinte minden az ellentéte volt az első félidőnek. Persze, hogy mérges és csalódott voltam. Mivel csak a hetedik helyen állunk, és a tabella középén elhelyezkedő csapatra lehet mondani, hogy középszerű, vagy hogy szürke, ezért egyre megy, hogy melyik szót használjuk – mondta Bódog Tamás, majd áttért a hét második nagy feladatára. – A játékosoknak nem szabad megelégedniük az apróbb sikerekkel, a maximumot kell kihozni magukból mindig. Fontos, – idézőjelbe téve – ,,hazai” meccseink vannak, és ezek közül most jön a következő, a kupában. De ­hiába nyertünk ott, egy ilyen költségvetésű csapat ellen, mint a Puskás, nem lefutott a visszavágó. Ötven-ötven százalék most az esély, és ránk nézve hízelgő, hogy így állunk, hiszen ellenfelünknél más körülmények vannak.

Jönniük kell

Kíváncsiak voltunk arra, hogy Bódog Tamás vélekedése szerint milyen taktikát választ majd a Puskás, jönni fognak-e az első perctől, vagy ettől azért óvatosabbak lesznek.

– Nekik mindenképpen jönniük kell, egy ilyen költségvetésű klubnál nem engedhetik meg maguknak, hogy ez ne így legyen. Lehet, hogy ez már az első perctől érzékelhető lesz, és az is lehet, hogy nem rögtön ez elejétől, de az biztos, hogy törekedni fognak arra, hogy gólt érjenek el – mondta a DVTK szakmai igazgatója, aki arra a megjegyzésre, hogy Felcsúton is nagy volt a Puskás pressziója, nyomása a Diósgyőr vezető gólja után, így felelt: – Valami hasonlóra számítunk, de ha ott kibírtuk, miért lenne ez most másképp? Ezen a visszavágón fontos lesz a mentális állapot, és ehhez egy adalék, hogy az első meccsen nyerni tudtunk.

