Bódog Tamás: „Sajnáljuk, szégyelljük magunkat”

Bódog Tamás (Diósgyőri VTK): – Sajnáljuk, szégyelljük magunkat. Annyi hibával játszottunk, hogy felesleges bármit is mondani, azt keresve, hogy ki miben hibázott. Hibáztam én is, hogy az első félidőben visszaálltunk, de ha belehibázol, amire készülsz, akkor nem egyszerű. De ha nekik mentünk volna, lehet, hogy akkor is ez van. Én választottam ezt a taktikát, és ezek után nincs más hátra, mint előre. Kénytelenek vagyunk egy jó sorozatot csinálni, mert ha nem, ez az év megy a kukába. Bőven megvolt a lehetőség, hogy ezt meccset hozzuk, de ennyi hibával nem lehet.

Pintér Attila (Puskás Akadémia FC): – Egy jó hangulatú kupameccs volt, a lelátón, és pályán is. Az első mérkőzés után is elmondtam, hogy nem dőlt el a párharc, mert bár előnyt szerzett a Diósgyőr, de mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy továbbjussunk. Ma mindenben sikerült ellenfelünk fölé kerekedni, a játékosok mindent betartottak abból, amit elterveztünk, és ennek meg is lett az eredménye. Mindkét csapat kitett magáért, a DVTK is sokat, de mi a helyzeteinkkel jól tudtunk gazdálkodni. Teljesen megérdemelt a továbbjutásunk, sok sikert kívánunk a DVTK-nak.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Puskás AFC 0-3 (0-1)

Mezőkövesd, 1 755 néző. V.: Farkas Á. (Szert, Szécsényi).

Diósgyőri VTK: Antal B. – Nagy T., Brkovic, Lipták, Tamás M. – Ugrai, Busai, Hasani, Shestakov – Szarka, Ioannidis. Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Puskás AFC: Hegedűs L. – Poór, Hegedűs J., Spandler, Trajkovski – Zsidai, Balogh B. – Molnár G., Knezevic, Perosevic – Henty. Vezetőedző: Pintér Attila.

Csere: Nagy T. helyett Bacsa az 54., Busai helyett Vela a 69., Shestakov helyett Óvári a 82., Knezevic helyett Diallo a 84., Henty helyett Prosser a 87., Perosevic helyett Radó a 88. percben.

Sárga lap: Nagy T. a 24., Ioannidis a 45., Brkovic az 55., Ugrai a 77. percben.

Gólszerző: Perosevic (0-1) a 40., Knezevic (0-2) a 49., Henty (0-3) a 85. percben.

Jók: Antal B., ill. Hegedűs L., Spandler, Knezevic, Perosvic.

Továbbjutott: a Puskás AFC 3-1-es összesítéssel.

