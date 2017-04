Magyar Kupa: DVTK vs. FTC – Nincs gól, nincs továbbjutás: a zöld-fehérek a négy között

A labdarúgó Magyar Kupa negyedöntőinek első visszavágóját tegnap este a Mezőkövesdi Városi Stadionban játszották, a Diósgyőri VTK a Ferencvárosi TC-t fogadta. Mivel a két gárda múlt szerdai első meccsén a fővárosban az FTC nyert 2-1-re, így ők várhatták előnyösebb helyzetből a második mérkőzést. Azt az összecsapást, amely előtt mindkét szakvezető változtatott a hat nappal ezelőtti kezdőcsapatán. Nem arról volt szó, hogy elvékonyították volna a kezdőiket, sőt! A vendégeknél ezúttal a két magyar válogatott kerettag, Leandro és Botka is bekerült a csapatba, a rutinos Hajnallal együtt (kimaradt: Nalepa, Kleinheisler és Varga R.). A DVTK-nál ennél is nagyobb változások történtek: a múlt szombati, Újpest elleni, 3-1-es siker során megsérült Lipták helyett Jagodinskis kezdett a védelem közepén, a sárga lapos eltiltása miatt kimaradt Nono Villar helyett Busai játszott, illetve Ugrai kisebb sérülése miatt a maródiságból visszatért Fülöp játszhatott a középpályán, míg elől Szarka helyett Makrai kapott bizalmat.

Türelmesen

Most nem kezdett csipkedve, harapva a DVTK, ahogy azt tette három napja az Újpest FC elleni bajnokin, inkább türelmesen, a lehetőségre várva futballoztak. Az FTC pedig hiába volt előnyben, azon volt – valószínűleg az egy gól előny, nem nagy előny jegyében –, hogy egy találattal nyugodt vizekre evezzen. Ennek eredményeként a 9. percben Jagodinskis nagy hibája után Moutari viharzott el a bal oldalon, ám 16-ról eleresztett, a kapu bal alsó sarkára tartó lövését Rados szögletre tenyerelte. Aztán kilenc minutával később Hajnal jobb oldali szögletét Gera fejelte a bal felső sarok mellé. De ennél több nem volt a zöld-fehérek első fél­idei támadójátékában. Igaz, a túloldalon is csak veszélyes fejesekre futotta, igazi ziccert nem tudott kidolgozni a pályaválasztó, viszont Fülöp sorozatban elvégzett sarokrúgásainak hárítása komoly problémát jelentett az FTC védelme számára. A DVTK a játékrész második felében többet birtokolta a labdát ellenfelénél, és kezdeményezőbb volt, de a dicséretes produkció ellenére a fővárosiak álltak jobban az összesítés alapján.

Fordulás után

A szünetben mindkét szakvezető cserélt, Bódog Tamás kettőt is, és meglepetésre Liptákot nem a hátsó sorba, hanem a négy védő elé küldte be, feltehetően azért, hogy az előre játékba is szívesen bekapcsolódó védekező játékosnak a labdaszerzések után erre legyen lehetősége. Viszont a térfélcserét követően nem folytatódott a DVTK mezőnyfölénye, többet volt a labda az FTC játékosainál, és egy-két nem túl veszélyes lövést is összehoztak. A Diósgyőr a második játékrésznek a felénél hozott össze góllal kecsegető lehetőséget, természetesen szögletből, de Tamás M. fejesét megfogta Dibusz. Tíz perccel később Moutari lövése kis híján eldöntötte a párharcot, ám 22 méterről eleresztett bombája után a labda a jobb kapufát találta el, onnan pedig kifelé pattant a játékszer. Az izgalmas meccs hajrájában Böde fejesét védte Rados, és az utolsó percekben is inkább a vendégek domináltak, a DVTK nem tudott a zöld-fehérek kapuja elé kerülni, és mivel nem született gól az összecsapáson, így a Ferencváros jutott az elődöntőbe.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC

0-0

Mezőkövesd, 2387 néző. V.: Szabó Zs. (Viszokai, Becséri).

Diósgyőri VTK: Rados – Eperjesi, Jagodinskis, Karan, Tamás M. – Mevoungou – Vela, Busai, Fülöp – Makrai, Novothny. Vezetőedző: Bódog Tamás.

Ferencvárosi TC: Dibusz – Lovrencsics, Hüsing, Leandro, Sternberg – Dilaver – Botka, Gera, Hajnal, Moutari – Böde. Vezetőedző: Thomas Doll.

Csere: Busai helyett Lipták a 46., Makrai helyett Szarka a 46., Lovrencsics helyett Kleinheisler a 46., Tamás M. helyett Nemes a 82., Leandro helyett Cukic a 82., Hajnal helyett Varga R. a 85. percben.

Sárga lap: Moutari a 27., Kleinheisler a 60., Cukic a 86. percben.

Jók: Rados, Eperjesi, Karan, ill. Moutari, Hajnal, Sternberg.

Továbbjutott: a Ferencvárosi TC, 2-1-es összesítéssel.

Bódog Tamás: – Erre a mérkőzésre ráfogjuk, hogy marha jó, hogy 0-0 lett, mert így tudunk csak a bajnokságra koncentrálni, innentől csak arra kell fókuszálni, hogy összegyűjtsük azokat a pontokat, ami bennmaradáshoz segítheti a csapatot. De lehet ebből a meccsből erőt meríteni. Az öltözőben azt kérdeztem a játékosoktól, hogy mikor nem kaptak gólt utoljára, de nem emlékeztek erre. Amit kiraktak a pályára, az jó teljesítmény volt, megpróbáltak mindent, küzdöttek, de nem volt meg az az átütőerő a kapu előtt, amire szükség lett volna. Reális a döntetlen, sok sikert kívánok a Fradinak, nyerjék meg a kupát.

Thomas Doll: – Mi Németországban azt mondanánk, igazi kupameccset, harcias mérkőzést játszottunk. Azt gondolom, hogy a DVTK az első félidőben nagyon jól hajtotta végre a feladatát. A védekezést egész jól hajtottuk végre, nem emlékszem, hogy a Diósgyőrnek lett volna hatalmas lehetősége. A második félidőben valamivel jobb Ferencvárost láttam, jobban kombináltunk, gyorsabban váltottuk az oldalakra, frissebb volt a játék. Büszke vagyok a játékosokra, a csapatra, háromnaponta játszottunk, és ennek ellenére összességében megérdemelten jutottunk tovább.

