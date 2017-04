Magyar Kupa: DVTK vs. FTC – Nem reménytelen helyzetből

A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőinek visszavágói közül az elsőt a mezőkövesdi városi stadionban rendezik meg kedden 19.45-kor, ahol a Diósgyőri VTK a Ferencvárosi TC gárdáját fogadja. A két együttes a múlt héten szerdán a fővárosban játszotta a kupapárharc első meccsét, és ezen az FTC egygólos győzelmet aratott, a 92. percben szerzett találatával nyert 2-1-re.

A játékosok is elhiszik

– Az 1-1-nek jobban örültem volna – mondta arra a felvetésre Bódog Tamás, a DVTK vezetőedzője, hogy az idegenbeli egygólos vereség reményt keltő eredmény. – Mégiscsak más lenne, ha a második meccs előtt mi állnánk továbbjutásra, mert ez esetben nem nekünk kellene kaparni az eredmény után. Persze azért fontos szempont, hogy a Ferencvárosnak idegenben gólt lőttünk. A továbbjutás két meccsen dől el, és ez a mostani egy jó lehetőség arra, hogy egy edző kicsit még változtasson, finomítson a csapatán, a játékon. Ez egy lehetőség számunkra, hogy azon az úton, amelyen elkezdtünk haladni, picit tovább lépjünk, még egységesebbek legyünk, hogy tovább gyakoroljuk azt, amit eddig is gyakoroltunk, annak érdekében, hogy még jobban menjen minden.

Arra a kérdésre, hogy a bajnoki szereplés fontosabb-e, mint a kupa, Bódog Tamás így felelt:

– A bajnokság fontosabb, mert szeretnénk bennmaradni. De ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni a Ferencváros ellen is, mert tovább akarunk jutni. Lehetne innen-onnan megközelíteni az erre hétre esedékes Ferencváros elleni két mérkőzésünket, de amit az elmúlt két meccsen játszottunk, az működik, ezt a játékosok is elhiszik, hiszen megvolt a sikerélmény, így pozitív élménnyel tudunk nekivágni az FTC elleni kupameccsnek és a hétvégi bajnokinak. Nem kell tekintettel lennünk semmire, kimegyünk a pályára, azon leszünk, hogy a legjobbat nyújtsuk, és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.

A Ferencvárosból nem kell újra felkészülnie a DVTK-nak, Bódog Tamás elmondása szerint csak ki kell egészíteni az eddigi információkat a zöld-fehéreknek a múlt szombati, a Honvéd ellen 2-1-re elvesztett meccsén látottakkal. A diósgyőri vezetőedző arról is beszélt, hogy az önbizalom szempontjából fontos volt, hogy az Újpest ellen megszerezték a győzelemért járó 3 pontot, de ez csak egy mecc­s volt a tízből, és a további 9 mérkőzésen is fontos lesz a sikerért járó pontok megszerzése.

Bódog Tamás arra a kérdésre, hogy szerinte mennyire „izmos” Ferencváros lép majd pályára a kupában, azt felelte, hogy mivel zöld-fehéreknek a bajnoki arannyal kapcsolatos álmaik elszállóban vannak, valószínűleg kupagyőzelemmel szeretnének vigasztalódni, ezért a lehető legerősebb összeállításukban léphetnek pályára Mezőkövesden.

Három csatárral?

Saját csapatáról is szót ejtett Bódog Tamás.

– Mi is a legjobb csapattal állunk ki, mindig a kezdőcsapat a legjobb csapat. Vannak sérültjeink, de vannak fiatalok a keretben, akik élhetnek a nagy lehetőséggel, ha pályára kerülnek – mondta a szakvezető, aki arra a felvetésre, hogy Novothnyt – aki az Újpest ellen eltiltott volt – most nem kell nélkülöznie, de Makrai helyére nehéz lenne visszatenni, hiszen a fiatal játékos a DVTK egyik legjobbja volt az Újpest ellen, így felelt: – Nem biztos, hogy nem lehetnek együtt a pályán, még azon is gondolkozunk, hogy esetleg három csatárral fogunk játszani, hiszen három kiváló képességű támadónk van.

Azt is megtudtuk a vezetőedzőtől, hogy a csapatkapitányt, Liptákot azért kellett lecserélnie a szombati mecc­­s hajrájában, mert rúgást kapott a lábára, és az csak a kupamérkőzés napján derül ki, hogy tudja-e vállalni a játékot. Arra a kérdésre, hogy mennyire gondolja komolyan a továbbjutást a kupában, így válaszolt Bódog Tamás:

– Abszolút komolyan gondolom. A Ferencváros a múlt heti találkozó első félidejében nem tudott mit kezdeni a játékunkkal, a második játékrészből pedig sokat tanultunk. Szerintem nekik lenne nagyobb csalódás, ha búcsúznának a kupától, nekünk tulajdonképpen nincs veszítenivalónk. De ahhoz, hogy sikeresek legyünk, szükségünk van a szurkolókra is. Ha a csapat tagjai látják, tudják, hogy Miskolc és Mezőkövesd között egy piros folyosó alakul ki az úton, ha a lelátón most is sokan pompáznak majd piros-fehér szerelésben, és legalább úgy biztatják őket, mint az Újpest ellen, az nagyon sokat segíthet.

A kezdőcsapat

A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Rados – Eperjesi, Lipták, Karan, Tamás M. – Mevoungou – Vela (Novothny), Nono Villar, Ugrai – Szarka, Makrai.

A Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC Magyar Kupa-negyeddöntő visszavágójáról élőben tudósítunk kedden 19:45-től: dvtk.boon.hu.

– Berecz Csaba –

Negyeddöntő, visszavágók (további mérkőzések)

A szerdai program

17.00: Szolnoki MÁV FC – Mezőkövesd Zsóry FC (1-3)

17.00: Swietelsky Soproni VSE – Budafoki MTE (2-1)

20.30: Vasas FC – Újpest FC (2-1)

