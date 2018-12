Magyar Kupa: A második félidőben jött ki a fölény Tiszaújvárosban

Még el sem kezdődött a meccs, a hazaiak trénerének máris módosítania kellett az összeállításon, ugyanis a bemelegítésnél Dajka megsérült, így Pap került a kezdőbe. Dajka helyét a jobb oldali védő szerepkörben Molnár M. vette át, míg Pap egy sorral előrébb játszhatott.

A mérkőzésre mintegy 100 kispesti drukker érkezett, és a TFC-szimpatizánsok is szépen szállingóztak a stadionba, olyannyira sokan, hogy vagy százan nem látták az összecsapás első perceit a lassan haladó jegyeladás miatt. Az összecsapásra ellátogatott George F. Hemingway, a Honvéd tulajdonosa is, aki az újvárosi drukkerek között foglalt helyet.

Csak egyszer-egyszer

A Honvéd vegyes csapattal állt fel, olyanok is a pályára kifutó tizenegybe kerültek, akik egyébként kevesebbet játszanak az NB I-ben, de erre szükség volt, ugyanis a vendégeknek a hét végén újabb élvonalbeli találkozója lesz. A két osztállyal lejjebb lévő tiszaújvárosiak visszaálltak a saját térfelükre, nem akartak területet adni a kispestieknek, akik járatták a labdát tisztességgel, és nem egy helyzetet is kialakítottak. Ezeknek a „vége” vagy egy blokkoló Tisza-parti futballistában halt el, vagy Herceg védett bravúrosan. Egy korai csere a látogatóknál is volt, Danilo sérülés miatt nem tudta folytatni, helyére az az N’Gog jött, aki annak idején futballozott a PSG-ben, a Liverpoolban, a Boltonban és a Swansea-ben is.

A TFC csupán egyszer-egyszer tudott meglódulni, lőni, de a Lovric–Kamber–Skvorc tengellyel szemben nehéz volt felvenni a küzdelmet. Miután abszolút többet birtokolta a labdát a fővárosi együttes, sokat kellett labda nélkül mozogniuk a helyieknek, ami azért nem kevés energiát elvitt. A Honvédnál a jobb szárny volt aktívabb, de ez is hiába volt, mert a hátul jól, önfeláldozóan romboló és ebben nem hibázó újvárosiak 0–0-ra tudták hozni az első fél­időt.

A hajrában még kettő

A második játékrész elején a kispestiek már pontosabbak voltak, kihasználták a Tisza-parti védők megingásait, és öt perc alatt eldöntötték a továbbjutás kérdését. A Honvéd nem állt meg, továbbra is az ő akaratuk érvényesült a játéktéren, de a hazaiak is próbálkoztak az építkezéssel, az előrejátékkal, többet, mint az első felvonásban a szépítés érdekében. Ez azonban nem járt nagy lehetőséggel, a Honvéd hálóőre, Horváth A. nyugodtan élvezhette a napsütést, igazából csak a 82. percben kellett közbeavatkoznia, egy öklözéssel. Előtte és utána viszont még betaláltak a vendégek, így sima lett a meccs: a Honvéd készülhet a tavaszi folytatásra, a TFC-nek pedig mostantól csak a bajnokságra kell koncentrálnia.

Jegyzőkönyv

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Budapest Honvéd 0–4 (0–0)

Tiszaújváros, 500 néző. V.: Takács (Szert, Szilágyi)

TFC: Herceg – Molnár M., Papp F., Fodor, Nagy P. – Lippai (Nagy G., 88.) – Pap, Burics, Bussy (Nagy D., 54.), Hussein – Kertész (Lipusz, 63.). Vezetőedző: Gerliczki Máté.

Budapest Honvéd: Horváth A. – Lovric, Kamber, Skvorc – Kovács N., Nagy G. (Banó-Szabó, 58.), Bamba, Pillik, Uzoma – Danilo (N’Gog, 25.), Tischler (Májer, 71.). Vezetőedző: Supka Attila.

Sárga lap: Papp F. a 15., Pap a 38., Lippai az 58., Kertész a 61., Bamba a 74. percben.

Gólszerző: Tischler (0–1) a 46., Lovric (0–2) az 51., Banó-Szabó (0–3) a 79., Májer (0–4) a 89. percben.

Jók: Herceg, Burics, Hussein, ill. Kamber, Lovric, Skvorc, Nagy G., Tischler.

Gerliczki Máté: – Nagy dolog, hogy szinte minden szezonban NB I-es csapatot hoz a csapat a városba a Magyar Kupában. Az első félidőben szépen helytálltunk, de ma csak ennyi volt bennünk, mert a Honvéd ennyivel jobb csapat. Gratulálok nekik a továbbjutáshoz.

Supka Attila: – Mi tettük izgalmassá az első félidőt, mert rengeteg ziccert kihagytunk. A második félidőt már úgy kezdtük, ahogyan az elsőt kellett volna, és amikor megszereztük a második gólt, már nem forgott veszélyben a továbbjutás. A célt elértük, bízunk benne, hogy a továbbiakban is jól fogunk szerepelni a kupában.

Továbbjutott: Budapest Honvéd.

